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新研究：格陵蘭冰層急速融化「將使海平面上升30公分」

編譯張君堯／即時報導
根據29日發表的一項新研究，氣候變遷在格陵蘭造成冰層損失的程度已經過於嚴重，縱使人類即刻停止排放溫室氣體也無法阻止。（Getty Images）
根據29日發表的一項新研究，氣候變遷在格陵蘭造成冰層損失的程度已經過於嚴重，縱使人類即刻停止排放溫室氣體也無法阻止。（Getty Images）

根據29日發表的一項新研究，氣候變遷在格陵蘭（Greenland）造成冰層損失的程度已經過於嚴重，縱使人類即刻停止排放溫室氣體也無法阻止。

華盛頓郵報報導，發布在「自然氣候變化」（Nature Climate Change）雜誌上的研究結果表明，格陵蘭3.3％的冰蓋將「不可避免地融化」，這相當於110兆噸冰，更將引發全球海平面近1英尺（約30.5公分）的上升。

雖然該研究沒有具體說明融化和海平面上升的時間框架，但作者認為從現在到2100年之間會發揮關鍵作用。研究合著者科爾根（William Colgan）表示「關鍵是我們需要為這些冰制定計劃，就好像它在不久的將來、可能是一個世紀左右的時間內不復存在一樣，每項研究的數據都比上一次多，它（融化）總是比預期的要快」。

全球海平面上升1英尺將產生嚴重後果，美國國家海洋暨大氣總署的一份報告發現，若2050年海平面平均上升10到12英寸（約25到30公分），最具破壞性的洪水發生的機率將增加5倍、中度洪水也將增加10倍。

洪水 氣候變遷 華盛頓郵報

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