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伊拉克什葉派教士薩德宣布引退 支持者掀亂釀至少17死

編譯徐榆涵／即時報導
伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布引退，其支持者衝進巴格達政府大樓，與反對什葉派團體和安全部隊發生衝突，造成至少17死百人傷。（歐新社）
伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布引退，其支持者衝進巴格達政府大樓，與反對什葉派團體和安全部隊發生衝突，造成至少17死百人傷。（歐新社）

伊拉克自去年10月國會大選以來一直陷於政治僵局，各方迄今未達成共識組成新政府，而勢力龐大的什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）宣布，他將退出政壇，導致其支持者衝進巴格達的政府大樓，並與反對什葉派團體發生衝突，截至目前，已造成至少17人死亡、數百人受傷。

薩德29日在推特上宣布：「我已決定不再干涉政治事務，因此我現在宣布自己確定引退並關閉所有與他所屬的薩德機構」。但一些與薩德運動有關的宗教場所將持續開放。

薩德宣布引退引起支持者不滿，許多已在國會外紮營近一個月的民眾，衝進巴格達戒備森嚴的綠區內的政府總部，並在外面街上與伊朗支持的敵對團體的支持者和安全部隊發生衝突。

伊拉克國家通訊社報導指，薩德後來還宣布絕食，直到暴力和停止武器使用為止。

伊拉克軍方則宣布全國宵禁，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）呼籲大眾保持冷靜，並暫停舉行內閣會議。但他避免動用安全部隊掃清綠區，也沒有下令伊拉克軍隊進行干預。

薩德發推文前，其支持者已經持續抗議數個月，聲援薩德提出解散議會並舉行新一輪選舉的主張。伊拉克國會在過去10個月陷入停擺，創下該國持續無政府最久紀錄。

宵禁 伊朗 推特

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