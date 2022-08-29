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IAEA小組赴札波羅熱核電廠 親俄官員稱將確保安全

中央社基輔29日綜合外電報導
8月29日拍攝的最新衛星圖像顯示，札波羅熱核電廠及周邊地區幾個核反應堆相鄰的一座建築物的屋頂遭到破壞。Getty Images
8月29日拍攝的最新衛星圖像顯示，札波羅熱核電廠及周邊地區幾個核反應堆相鄰的一座建築物的屋頂遭到破壞。Getty Images

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西表示，IAEA代表團今天啟程前往烏克蘭札波羅熱核電廠，本週稍後抵達。親俄官員稱將確保其安全。

俄羅斯和烏克蘭互控對方砲轟核電廠周遭地區，引發核電廠爆發核災的疑慮。

俄軍3月占領這座核電廠，但廠內運作仍由烏克蘭技術人員負責，札波羅熱（Zaporizhzhia）一直是雙方衝突的熱點。俄軍6個多月前入侵烏克蘭，目前這場衝突已演變成消耗戰，戰事主要集中在烏克蘭東部和南部地區。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在推特發文表示：「我們必須保護烏克蘭和歐洲最大核電廠的安全，並確保其維安措施。」

葛羅西表示，他帶領的IAEA小組本週稍後將抵達位於烏克蘭南部前線的札波羅熱核電廠。但他未透露確切的抵達日期。札波羅熱核電廠位於第聶伯羅河（Dnipro）河畔。

IAEA在另一則推文中表示，代表團將評估核電廠實際受損程度以及核電廠內人員的工作情況，以「判斷安全和維安系統的功能性」。同時，也將「執行緊急防護活動」，指的是持續追蹤核材料的動向。

塔斯社（TASS）報導，烏克蘭東部地區俄羅斯扶植的官員今天表示，當局將確保即將前往札波羅熱核電廠的IAEA代表團的安全。

塔斯社報導，當地親俄當局今天表示，關於IAEA來訪細節，他們尚未接獲通知。

克里姆林宮則表示，IAEA這項任務是「必要的」，並呼籲國際社會向烏克蘭施壓，迫其降低札波羅熱核電廠的軍事緊張情勢。

俄羅斯國防部則聲稱，俄軍擊落一架試圖攻擊這座核電廠的烏克蘭無人機。

但是烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，俄羅斯將全世界置於核子事故的風險之中，「我們大家應該團結一致要求一件事情：俄羅斯從札波羅熱核電廠撤離」。

七大工業國集團（G7）的禁止擴散理事集團（Non-Proliferation Directors' Group）在聲明中表示，樂見聯合國旗下的IAEA代表團前往烏克蘭的札波羅熱核電廠，並再度對這座在俄軍占領下的核電廠安全表達關切之意。

聲明中說：「我們重申札波羅熱核電廠及其發電屬於烏克蘭所有，並強調俄軍試圖將該核電廠與烏克蘭的電網分離，令人無法接受。」

國際原子能總署（IAEA）代表團今天啟程前往烏克蘭札波羅熱核電廠，本週稍後抵達。...
國際原子能總署（IAEA）代表團今天啟程前往烏克蘭札波羅熱核電廠，本週稍後抵達。Getty Images AUSTRIA-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-ENERGY-NUCLEAR This handout photo taken and released on August 29, 2022 by the International Atomic Energy Agency (IAEA) shows IAEA team members boarding a plane at Vienna International Airport in Schwechat, Austria, before the team travels to Ukraine to inspect the Zaporizhzhia nuclear plant. (Photo by DEAN CALMA / International Atomic Energy Agency (IAEA) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DEAN CALMA / IAEA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

烏克蘭 札波羅熱核電廠 俄羅斯

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