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韓國派團爭取電動車補助 專家：美國難破例

中央社首爾29日專電
現代及起亞車款目前在美國電動車市場占比約9%，僅次於市占7成的特斯拉（Tesla）。圖為現代汽車。（路透）
現代及起亞車款目前在美國電動車市場占比約9%，僅次於市占7成的特斯拉（Tesla）。圖為現代汽車。（路透）

美國「降低通膨法案」提供電動車減稅優惠，僅適用在北美組裝車輛；韓國政府為此多次抗議，今天更緊急派遣代表團赴美交涉；但專家認為，美國為韓國破例可能性並不高。

韓國外交部今天上午發布新聞稿表示，政府聯合代表團已動身前往美國，將在29日至31日於華府與美國貿易代表署（USTR）、財政部、商務部等相關部門及國會人員會面，就美國電動車補貼制度表達關切，並進行磋商。

韓聯社報導，韓國產業通商資源部通商交涉本部長安德根下週將為印太經濟架構（IPEF）部長會議訪美，屆時將就降低通膨法案與美方進行高層會談，這次政府代表團就是為此進行預先磋商。

總統拜登16日簽署4300億美元規模的降低通膨法案，包括向部分電動車款提供抵減稅額優惠，但僅適用於在北美組裝的車輛，在韓國生產的現代、起亞車款售價可能因此較在美國生產車輛高出最多達1000萬韓元（約7400美元），衝擊在美市占率。

現代及起亞車款目前在美國電動車市場占比約9%，僅次於市占7成的特斯拉（Tesla）。

韓國政府先前已透過各種與美方人士會面場合表達關切，主張美國這項作法違反雙方自由貿易協定（FTA）及世界貿易組織（WTO）相關規定之虞，希望能取消或暫緩實施。

不過，專家認為，美國為韓國破例的可能性並不高。牙山政策研究院資深研究委員高明賢（譯音）接受韓媒中央日報訪問時表示，電動車是美國政府推動的主力產業之一，要另外為韓國企業開啟特例並不容易，政府及業界對能說服美國的期待可能要實際一點。

報導分析，就算美國願意為韓國破例，也可能招來歐盟、日本等其他受影響國家的抗議；還有外交消息人士指出，美國國內有意見認為，降低通膨法案將削弱中國電池業者在美國投資，反而有利韓國企業發展。

電動車 拜登 特斯拉

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