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回應解放軍造橋 印度軍在邊界湖泊增派船艇

中央社新德里29日專電
中印邊界班公湖。(美聯社資料照)
中印邊界班公湖。(美聯社資料照)

印度媒體報導，中國人民解放軍在邊界班公湖興建的橋梁即將完工，為因應中方可能利用這座橋梁採取行動，印度軍方在湖上部署了更多突擊艇與巡邏艇，提升機動力。

班公湖（Pangong Tso）橫跨印度與中國，根據印度列城（Leh）地方政府網站介紹，這座湖的高度為海拔4350公尺，湖長近160公里，有2/3位於中國境內、1/3位於印度的拉達克（Ladakh）。

2020年5月，印度與中國的士兵就已在班公湖發生多次對峙，緊繃氣氛持續累積，6月時終於在數公里外的加萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突。2021年2月，雙方依第9輪軍長級會議的共識，開始在班公湖脫離對峙。

今年5月，印度媒體引用衛星照片報導，中方正在班公湖興建第2座橋梁，並稱開通後，將加強解放軍調動兵員及重型軍事裝備的能力。

分析人士稱，在沒有橋的情況下，解放軍必須繞路150公里到200公里，才能趕到對岸。一旦新橋造好，行軍距離將縮短至50公里。

「今日印度」（India Today）雜誌最近報導，這座新橋長約450公尺、寬10公尺，可讓坦克車通行，中方很可能會趕在今年冬天以前把橋造好。

報導說，為因應中方可能利用橋梁犯境，印度軍方已增派6艘突擊艇以及12艘巡邏艇到班公湖，提升部隊的反應能力。

這6艘突擊艇均為國造，每艘可運載35名士兵；12艘巡邏艇也是國造，每艘可載30人。

「今日印度」雜誌說，印度軍方同樣認為有必要在班公湖修建一座橋，但在得到中央批准之前，只能以部署更多軍事裝備作為權宜做法。

加萬谷流血衝突爆發迄今，印度與中國已舉行16輪軍事談判，但仍有諸多問題懸而未決，兩國關係現處於低谷。

印度 解放軍

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