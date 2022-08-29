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神學士：美無人機利用巴基斯坦領空 入侵阿富汗

中央社／喀布爾28日綜合電
阿富汗神學士政權代理國防部長雅庫布，28日指控鄰國巴基斯坦允許美國無人機利用其領空進入阿富汗。（路透資料照片）
阿富汗神學士政權代理國防部長雅庫布，28日指控鄰國巴基斯坦允許美國無人機利用其領空進入阿富汗。（路透資料照片）

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政權代理國防部長雅庫布（Mullah Mohammad Yaqoob）今天指控鄰國巴基斯坦允許美國無人機利用其領空進入阿富汗，還說這次入侵是華盛頓「侵略」的延續。

綜合法新社和路透報導，美國總統拜登不到一個月前才宣布，美軍在阿富汗首都喀布爾（Kabul）發動一次無人機攻擊，擊斃賓拉登接班人、凱達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。

雅庫布說，直到現在仍可見到美國無人機在喀布爾上空飛行。

雅庫布對記者說：「我們的情報顯示，它們（美國無人機）透過巴基斯坦領空，從巴基斯坦進入阿富汗。我們要求巴基斯坦停止允許（美國）使用其領空來對付我們。」

雅庫布還說，部署這些無人機到阿富汗，「明顯是美方入侵阿富汗和其領空。他們這麼做很無恥。我們譴責這種非法行為，並要求美方停止這類作為」。

巴基斯坦外交部否認上述主張，並在聲明中表示對雅庫布提出的指控「深表關切」。

聲明表示，「這種推測性指控非常令人遺憾，違反了負責任的外交行為準則」，並敦促阿富汗務必遵守承諾，不得利用其領土對任何國家實施恐怖主義。

美國中央情報局（CIA）發言人拒絕置評。

巴基斯坦外交部長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto-Zardari）告訴路透社，他在美方發動這起無人機空襲後進行確認，並被告知巴基斯坦領空未遭使用。他說他會在阿富汗當局提出指控後再次確認，但預計會是一樣的結果。

他受訪時說：「我真的不認為現在是我想與任何人進行辯論或提出指控的時候…坦白說，我正全力投入抗洪救災工作。」他指的是在巴基斯坦造成數百萬人無家可歸的致命洪患。

阿富汗 喀布爾 拜登

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