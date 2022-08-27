柬埔寨警方救出40被困外國人 逮捕1台灣主管

柬埔寨施亞努港警方昨天展開兩次突擊行動，救出40名被困外國人，逮捕4名涉嫌人口販賣的外籍主管，並指其中1人來自台灣。圖為在桃園機場勸阻民眾赴柬埔寨的工作人員。(中央社)

據柬埔寨華文媒體報導，柬埔寨施亞努港警方昨天展開兩次突擊行動，救出40名被困外國人，逮捕4名涉嫌人口販賣的外籍主管，並指其中1人來自台灣。

綜合柬中時報、柬華日報報導，施亞努港（Sihanoukville，西港）警方26日再偵破2起人口販賣案，相繼展開兩次突襲行動，解救出40名被困外國人。這些人一部分為非法入境，還有一些是被誘騙到柬埔寨。

26日下午，警方首先突襲西港第4區第4村一處大樓，救出35名中國公民，抓捕3名主管，其中1人來自台灣，另外2人來自中國。報導稱，這一批中國人都是從事網路工作的非法移民 。

行動結束後，施亞努港警方全部人員帶到警察 局接受訊問，3名主管分別為：GUEI YUCHIANG，男，45歲；YANG JIANHONG，男，45歲；XU LIANGFU，男，47歲。報導附上這3人的照片，但未指出他們的國籍。

施亞努港警方隨後同樣在第4區第4村成功救出5名受困馬來西亞人，其中1名為女性，並抓捕1名馬來西亞籍主管。

報導引述施亞努省警察局長尊那林稱，獲救的40名外國人向副總理兼內政部長蘇慶的臉書 專頁求助，最終獲得營救。

獲救的5名馬來西亞男女稱，他們在臉書看到高薪招聘訊息，稱赴柬埔寨擔任主管，月領1800美元薪水，從馬來西亞飛來柬埔寨的所有開銷由公司承擔。抵達後，一輛汽車載他們到施亞努港工作，這時他們才發現自己被騙來從事網路詐騙。在柬國兩個月，他們不斷被轉賣，最後賣到Jin Bei 4公司。

他們稱，公司沒收他們的護照和手機，並強迫他們簽下一年合約，月領薪水只有900至1000美元，每日工作17至18小時，因「不達標」而被不斷被扣薪。因過度勞累，他們提出離職，但公司要求他們支付2.2萬美元賠償，否則將被轉賣到緬甸。因擔心可能遭遇更可怕的處境，6月14日，他們向馬來西亞大使館求助。