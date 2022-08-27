睡著也要夢到咖啡... 這個國家任命咖啡部長

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普在內閣中設立了咖啡部長和棕櫚油部長的職務。美聯社

太平洋島國巴布亞紐幾內亞 總理馬拉普已任命咖啡 部長和棕櫚油部長，據信可能是舉世首創的官職。

CNN Business報導，本月宣示就職的馬拉普日前表示，他的新內閣將新增咖啡部長和棕櫚油部長這兩項職務，以聚焦於發展重要經濟命脈。咖啡和棕櫚油是巴紐前兩大外銷產品。前商務和工業副部長庫里將出任咖啡部長；自2017年來擔任國會議員的馬內克，將擔任棕櫚油部長。

馬拉普說：「巴布亞紐幾內亞傳統農作物的發展，在過去30~40年已失焦，我們想把它們重新放上檯面，並指派部長從細節層面專職管理。」

根據巴紐農業和牲畜部的統計，棕櫚油是該國最大出口產品，自2008年來創造逾10億吉納（2.83億美元）的收入，占農產品外銷額逾四成。咖啡則是第二大出口作物，在2012年~2017年占國內6%產值，也帶動了運輸、營建、保險 、銀行等產業的發展。

儘管巴紐咖啡的全球市占率在2012~2016年間腰斬，但馬拉普希望庫里能振衰起敝，並全心全意將時間奉獻給咖啡，「如今他的職責是睡夢中要談論咖啡、醒來時也要談論咖啡」。