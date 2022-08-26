我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

鮑爾傑克森洞演說：抑制通膨 經濟成長放緩是代價

素顏角逐英國小姐后冠 20歲大學生天生麗質晉決賽

中央社倫敦25日綜合外電報導
現年20歲的芮歐夫(Melisa Raouf)來自倫敦，22日在倫敦舉行的英國小姐選拔準決賽中以天生麗質驚艷評委。(截取自英國小姐臉書專頁)
現年20歲的芮歐夫(Melisa Raouf)來自倫敦，22日在倫敦舉行的英國小姐選拔準決賽中以天生麗質驚艷評委。(截取自英國小姐臉書專頁)

在大學攻讀政治學的芮歐夫闖進英國小姐選美決賽，她是這項盛會94年來首位素顏亮相的參賽佳麗，希望不帶妝走伸展台的決定鼓勵女性欣然接受自己天生的容貌。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，現年20歲的芮歐夫（Melisa Raouf）來自倫敦，22日在倫敦舉行的英國小姐選拔準決賽中以天生麗質驚艷評委。

芮歐夫表示，她之所以決定不帶妝走伸展台，是希望鼓勵其他女性欣然接受自己天生的外貌，並在這個沉迷社群媒體的時代，鼓勵大家追求內在美。

她晉級決賽時又驚又喜，強調自己現在打算對圍繞在化妝和社群媒體上的「有毒」論述不予理會。芮歐夫說：「這對我來說意義重大，因為我認為許多不同年齡的女性之所以會化妝，是因為外界施加壓力。」

芮歐夫說：「如果對自己肌膚滿意，就不該為悅己者容而遮蓋我們的容顏。」她也指出：「我們的缺點造就了我們，使我們成為獨一無二個體。」

自從在已有94年歷史的英國小姐選拔活動登場以來，許多民眾的來信湧入芮歐夫信箱，說她「鼓舞了自己」。

芮歐夫目前就讀倫敦國王學院（King's College London），她表示自己將再次素顏走在決賽伸展台上，勇敢一搏，並且強調是為「所有女孩」而這麼做。

英國小姐選美主辦單位2019年曾將「素顏超模」（bare-face top model）環節加入賽程。主辦單位表示，這還是他們第一次看到參賽佳麗不帶妝參賽。

英國小姐主辦人畢斯利（Angie Beasley）表示，當初因為看到參賽者濃妝豔抹、臉部微調，才將「素顏超模」環節加入賽程。在社群媒體上傳素顏照的參賽者可以進入這一環節評選。

畢斯利說：「這個環節鼓勵參賽者向我們展示她們最真實樣貌，不必在社群媒體上帶著妝容躲在特效濾鏡的背後。」

社群媒體 英國

上一則

柬埔寨：今年前8個月偵破94起人口販賣案 解救890人

延伸閱讀

不可接受 3歐洲議員怒批英國「排放汙水至英吉利海峽」

不可接受 3歐洲議員怒批英國「排放汙水至英吉利海峽」
馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說

馬克宏對英國「是敵是友」？英相熱門人選特拉斯這麼說
英國電價飛漲 逾半小商家無法經營下去

英國電價飛漲 逾半小商家無法經營下去
英國電價飛漲 逾半小商家無力負擔恐歇業

英國電價飛漲 逾半小商家無力負擔恐歇業

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣
27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵
世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻