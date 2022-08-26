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柬埔寨：今年前8個月偵破94起人口販賣案 解救890人

編譯張佑生╱即時報導
柬埔寨政府近日公布求助管道，全力營救遭騙外國人。圖為柬埔寨街頭。(Getty Images)
柬埔寨政府近日公布求助管道，全力營救遭騙外國人。圖為柬埔寨街頭。(Getty Images)

在發現不法集團以高薪工作誘騙外國人到柬埔寨從事電詐和網賭工作後，柬埔寨政府公布求助管道，決心全力營救遭騙外國人。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶，26日再次召開全體會議。蘇慶在會後發表呼籲書。

中文媒體《柬中時報》接獲呼籲書指出，經調查，國家反人口販運委員會發現境外不法集團與在柬同夥，通過社交媒體以高薪工作誘騙外國人來柬從事網絡賭博工作，他們淪為人口販運受害者，被不法集團不斷轉賣。如果受害者不聽從安排，將遭到暴力虐待。

《柬華時報》報導，今年1月1日至8月20日，柬埔寨當局偵破87起人口販賣案件，共解救出865受害者。8月下旬，柬埔寨當局在西哈努克省、菩薩省、柴楨省和奧多棉芷省偵破7起人口販賣案件，共解救25名受害者並逮捕23名犯罪嫌疑人。

蘇慶指出，最近國家反人口販運委員會已推出一項專案行動，加大打擊人口販運和性剝削。專項行動已成立一個「執法指揮工作組」，負責打擊犯罪和營救受害者。

蘇慶呼籲國內和國際社會、駐柬使領館等相關部門繼續與柬當局密切合作，提供人口販賣和跨國犯罪的相關信息，共同預防和及時打擊這些犯罪活動。

蘇慶公布的求助管道如下：

1. 蘇慶官方臉書專頁：Samdech Krolahom Sar Kheng, Cambodian Deputy Prime Minister

2.國家警察總署熱線：117或（+855）31 201 2345

3.國家警察總署臉書專頁：General Commissariat of National Police

4.移民總局臉書專頁：General Department of Immigration-GDI

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