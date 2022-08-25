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義總理熱門人選反中擴張：若當選 不參與一帶一路

中央社／巴黎25日專電
義大利兄弟黨（Fratelli d’Italia）的女主席梅洛尼（Giorgia Meloni）。（路透）
義大利兄弟黨（Fratelli d’Italia）的女主席梅洛尼（Giorgia Meloni）。（路透）

義大利9月25日舉行國會大選，總理熱門人選梅洛尼（Giorgia Meloni）接受媒體專訪表示，中國正滲透世界各角落，她若當選，將限制中國在義大利與歐洲的擴張，且無意繼續參與「一帶一路」計畫。

義大利將於9月25日舉行國會大選，目前支持率最高的極右翼「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）黨魁梅洛尼接受路透社專訪表示，若右翼聯盟勝出，將計畫限制中國在義大利的經濟擴張，並持續軍援烏克蘭

梅洛尼是下屆總理熱門人選，很可能於下月大選中獲得勝利，並帶領保守聯盟執政。

梅洛尼在25日刊登的專訪中指出，新上任的總理將面臨快速變動的國際政治局勢，包括俄羅斯與中國雙雙挑戰西方國家。她強調，在她的領導之下，義大利不會成為西方聯盟的「脆弱環節」。

梅洛尼說，「烏克蘭是冰山一角，這衝突的真正目的是企圖改寫世界秩序。俄羅斯目前聲量比較大，而中國比較安靜，但它的穿透力正抵達各個角落」。

2019年，義大利成為接受中國一帶一路倡議的歐洲國家，當年中共總書記習近平訪義期間與時任總理孔蒂（Giuseppe Conte）簽署協議，然而協議內容迄今卻幾乎沒有成效。梅洛尼因此表示，她並不指望持續計畫。

她直言：「我沒有促成中國在義大利或歐洲擴張的政治意願」，並點名反對歐洲推動電動交通工具，因為該政策將有利於電動車電池製造大國中國。

在烏克蘭方面，儘管梅洛尼在俄烏戰爭中是烏克蘭的堅定支持者，但她的兩大主要政治盟友 —「聯盟黨」（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）和義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi） 都曾質疑過軍援基輔的決定。

梅洛尼表示，她沒有拋棄目前支持烏克蘭的想法，且認為外界對義大利無足輕重的刻板印象必須終止，「我希望義大利在國際棋盤上強大」。

極右翼「義大利兄弟黨」最早是由二戰獨裁者墨索里尼的支持者所成立。因此梅洛尼主要政敵、中間偏左政黨「民主黨」（Democratic Party）黨魁雷塔（Enrico Letta）日前才批評義大利的民族主義右派會對歐洲民主造成威脅。

梅洛尼青少女時期參與政治活動，讚揚墨索里尼為「好政治家」的影片被翻出。對此，梅洛尼向路透社表示，她的想法從90年代就已經改變，並指責雷塔不負責任，散布沒有根據的恐慌。

移民議題為大選主要焦點之一。自2011年起，每年有超過80萬名移民抵達義大利，其中大多是從北非乘船而來。梅洛尼希望義大利與土耳其一樣，由歐盟支付費用安置難民，避免他們進入歐洲。

「義大利兄弟黨」對歐盟的態度曾經歷180度大轉變。直至2014年，「義大利兄弟黨」還呼籲歐洲單一貨幣解散，而今卻擁護義大利完全加入歐盟整合。

不過，梅洛尼也表示，過去義大利政府大多聽令於布魯塞爾，而她會採取更有力的途徑，「這只是因為捍衛國家利益對我們而言很重要，就像對法國人和德國人一樣」。

義大利 烏克蘭 歐盟

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