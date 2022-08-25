我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣10月初疫情高峰降 擬大幅度開放邊境

現金該放多少在家 才安全又能應付不時之需？

烏有能力在俄搞暗殺？專家：可能性存在但機會不高

中央社巴黎25日綜合外電報導
俄羅斯政治哲學家杜金（左）的女兒達爾雅（肖像）20日晚上死於汽車炸彈攻擊。圖為杜金出席女兒達爾雅的告別儀式。Getty Images
俄羅斯政治哲學家杜金（左）的女兒達爾雅（肖像）20日晚上死於汽車炸彈攻擊。圖為杜金出席女兒達爾雅的告別儀式。Getty Images

俄羅斯上週末發生汽車炸彈攻擊，造成極端民族主義理論家杜金女兒喪生，莫斯科當局火速譴責烏克蘭。不過情報專家指出，儘管基輔有能力策劃這類攻擊，但是可能性不高。

法新社報導，杜金（Alexander Dugin）的29歲女兒達爾雅（Darya Dugina）20日在莫斯科外遭汽車炸彈攻擊喪命。杜金堅定不移支持俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）6個月前對烏克蘭發動侵略。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）指稱，這起謀殺是奉派跟蹤、幹掉達爾雅的一名烏克蘭婦女所為，做案後逃到愛沙尼亞。相關說法遭到基輔駁斥。

不願具名的烏克蘭情報機構高階官員告訴法新社：「我們能夠把400公克三硝基甲苯（TNT）炸藥弄進俄羅斯？理論上，可以。我們能夠安置炸彈嗎？可以。」

這名消息人士說：「但是重要問題是，這樣做有什麼好處？烏克蘭沒有人真的認識杜金。誰會跟他女兒有過節？謀殺她毫無道理。」

自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島（Crimean）以來，烏克蘭實際上就一直對俄羅斯進行秘密戰爭，也建立間諜網絡為未來緊張情勢作準備。

法國國際情報專家阿爾波（Gerald Arboit）指出：「我認為自從3月以來就有烏克蘭後勤和作戰網絡在俄羅斯活動…已經有烏克蘭人進入邊界另一邊。」

不過他說：「進行這種型態攻擊你得偵察、跟蹤她，然後召集一個團隊去執行，你需要兩到3個人在汽車安裝餌雷，只有一個人不可能辦到這些事。」

他沒有排除烏克蘭參與的可能性，有可能跟俄羅斯國內反對團體一起進行，尤其是在烏克蘭的網絡近幾年遭到俄羅斯聯邦安全局瓦解後。

兩國打了6個月仗，這時要將烏克蘭情報人員弄進俄羅斯，更需要躲避推測處在高度警戒狀態的俄羅斯情報機構。

紐約智庫蘇凡中心（Soufan Center）研究主任克拉克（Colin Clarke）表示：「烏克蘭機構要滲透到莫斯科對達爾雅進行暗殺，那是難以置信地困難。」

他說：「但與此同時，我認為有可能…烏克蘭精英特種部隊或情報資產很可能有能力完成此一攻擊。」

烏克蘭 俄羅斯 汽車

上一則

美稱俄將宣布辦假公投 以正式控制烏克蘭占領區

延伸閱讀

歐盟禁令切斷俄煤海運出口門路 煤價料將上漲

歐盟禁令切斷俄煤海運出口門路 煤價料將上漲
普亭簽署法令 擴大俄國武裝部隊規模至204萬人

普亭簽署法令 擴大俄國武裝部隊規模至204萬人
烏獨立紀念日 俄攻車站至少22死 英相訪基輔再承諾軍援

烏獨立紀念日 俄攻車站至少22死 英相訪基輔再承諾軍援
普亭智囊愛女被炸死 教宗稱無辜 烏大使公開批「令人失望」

普亭智囊愛女被炸死 教宗稱無辜 烏大使公開批「令人失望」

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元