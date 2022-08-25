烏有能力在俄搞暗殺？專家：可能性存在但機會不高

俄羅斯政治哲學家杜金（左）的女兒達爾雅（肖像）20日晚上死於汽車炸彈攻擊。圖為杜金出席女兒達爾雅的告別儀式。Getty Images

俄羅斯 上週末發生汽車 炸彈攻擊，造成極端民族主義理論家杜金女兒喪生，莫斯科當局火速譴責烏克蘭 。不過情報專家指出，儘管基輔有能力策劃這類攻擊，但是可能性不高。

法新社報導，杜金（Alexander Dugin）的29歲女兒達爾雅（Darya Dugina）20日在莫斯科外遭汽車炸彈攻擊喪命。杜金堅定不移支持俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）6個月前對烏克蘭發動侵略。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）指稱，這起謀殺是奉派跟蹤、幹掉達爾雅的一名烏克蘭婦女所為，做案後逃到愛沙尼亞。相關說法遭到基輔駁斥。

不願具名的烏克蘭情報機構高階官員告訴法新社：「我們能夠把400公克三硝基甲苯（TNT）炸藥弄進俄羅斯？理論上，可以。我們能夠安置炸彈嗎？可以。」

這名消息人士說：「但是重要問題是，這樣做有什麼好處？烏克蘭沒有人真的認識杜金。誰會跟他女兒有過節？謀殺她毫無道理。」

自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島（Crimean）以來，烏克蘭實際上就一直對俄羅斯進行秘密戰爭，也建立間諜網絡為未來緊張情勢作準備。

法國國際情報專家阿爾波（Gerald Arboit）指出：「我認為自從3月以來就有烏克蘭後勤和作戰網絡在俄羅斯活動…已經有烏克蘭人進入邊界另一邊。」

不過他說：「進行這種型態攻擊你得偵察、跟蹤她，然後召集一個團隊去執行，你需要兩到3個人在汽車安裝餌雷，只有一個人不可能辦到這些事。」

他沒有排除烏克蘭參與的可能性，有可能跟俄羅斯國內反對團體一起進行，尤其是在烏克蘭的網絡近幾年遭到俄羅斯聯邦安全局瓦解後。

兩國打了6個月仗，這時要將烏克蘭情報人員弄進俄羅斯，更需要躲避推測處在高度警戒狀態的俄羅斯情報機構。

紐約智庫蘇凡中心（Soufan Center）研究主任克拉克（Colin Clarke）表示：「烏克蘭機構要滲透到莫斯科對達爾雅進行暗殺，那是難以置信地困難。」

他說：「但與此同時，我認為有可能…烏克蘭精英特種部隊或情報資產很可能有能力完成此一攻擊。」