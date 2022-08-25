世衛：俄烏開戰6個月 烏醫療設施遇襲逾400次 近百人亡

世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge，圖）譴責俄軍的攻擊「卻乏道德良知」，並對醫護人員在戰爭中的英勇奉獻致上敬意。路透

世界衛生組織（WHO）今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭 6個月以來，烏國境內經證實已發生473起醫療設施遭到襲擊事件，造成近百人死亡。

法新社報導，世衛 歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）譴責俄軍的攻擊「卻乏道德良知」，並對醫護人員在戰爭中的英勇奉獻致上敬意。

世衛統計數據顯示，除已知在事件中喪生的98人外，至少還有134人受傷。

數十起攻擊事件造成救護車等交通工具毀損，倉庫、物資、醫護人員和病患也深受其害。

世衛駐烏克蘭代表哈比希（Jarno Habicht）表示，俄烏戰爭中，醫療設施遇襲的次數史無前例。他透過視訊向日內瓦的記者表示：「俄軍的攻擊不僅違反國際法，也妨礙民眾在戰爭期間就醫。」

世衛祕書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，雖然俄烏戰爭對烏克蘭人民的健康和生活帶來重大影響，但當地醫療體系並未因此崩潰。

譚德塞補充說：「但沒有醫療體系能在戰爭壓迫下為民眾提供最佳的醫療服務，這也是我們一直呼籲俄羅斯聯邦停戰的原因。」

世衛指出，烏克蘭境內發生的醫療設施攻擊事件造成民眾和醫護人員傷亡，並剝奪迫切需要救治的民眾接受治療的機會。