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越戰傳奇攝影記者裴基辭世 享壽78歲

中央社雪梨25日綜合外電報導
裴基(右前)1991年攝於柬埔寨。(美聯社)
裴基(右前)1991年攝於柬埔寨。(美聯社)

越戰傳奇攝影記者裴基（Tim Page）昨天在澳洲家中因癌症辭世，享壽78歲。過去共事的同僚和友人讚揚裴基是熱心的「導師」，擁有「驚人天賦」。

招牌的萊卡（Leica）相機上肩，嘴巴叼根菸，裴基1960年代大半時間穿梭在法屬印度支那的三角洲和叢林，捕捉足以定義越戰和一個時代意義的影像。

而在半世紀之後，他告訴採訪者：「任何的戰爭影像即反戰影像…報導的確會左右輿論。」

裴基(中)1966年在越南時因被手榴彈碎片擊中，身負重傷。(美聯社)
裴基(中)1966年在越南時因被手榴彈碎片擊中，身負重傷。(美聯社)

法新社報導，迷人和深具魅力的裴基，童年在英格蘭的孤兒院度過。好友韓特（Luke Hunt）相信童年經歷讓裴基「非常懂得怎麼讓別人喜歡他」。

裴基十幾歲時離開英格蘭，曾在釀酒廠工作，一度當血牛和走私毒品，以籌措流浪到東南亞的嬉皮旅程經費。

越戰升溫之際，裴基進入新聞界，任職合眾國際社（United Press International），最後成為無所畏懼、非傳統、如實反映的「怪論」（gonzo）攝影記者象徵。

裴基據說是現代啟示錄（Apocalypse Now）片中丹尼斯霍柏（Dennis Hopper）飾演角色的靈感來源。他曾和迷幻搖滾樂團「門戶」（The Doors）主唱吉姆莫里森（Jim Morrison）在康乃狄克州監獄的同一個牢房。

越戰對裴基個人生活的衝擊，一如對他攝影記者生涯的影響。

他花了至少10年的時間，從戰時受到的傷勢中復原；同時也不諱言談論自己的創傷後壓力症候群。

對於追隨他腳步的年輕一代攝影師，裴基經常不吝惜自己的時間，熱心扮演他們的導師。

「提姆（裴基的名字）不像不少老一輩的記者，他不會一副多了不起的樣子，而是說『我們的運氣比你們好』，他人就是那麼好。」

裴基(左)1997年與美聯社記者Horst Faas(右)出席「安魂曲」簽書會。...
裴基(左)1997年與美聯社記者Horst Faas(右)出席「安魂曲」簽書會。(美聯社)

裴基1990年代初期在柬埔寨設工作室，幫各家媒體工作，也包括法新社。

裴基後來漸漸對於維和感到興趣，以及紀念在戰場上送命的新聞記者。

他花了多年時間，試圖尋找友人佛林（Sean Flynn）和史東（Dana Stone）的下落，兩人於1970年在柬埔寨失蹤，據信可能已被赤棉（Khmer Rouge）殺害。

好友陶德（Mark Dodd）形容裴基是一名熱中於「人道的學生」，「這成為他一項深遠的計畫」。

「這幾乎成為他一生的追求，最後向那些所有失去生命的記者致敬。」

1997年，裴基共同編輯一本名為「安魂曲」（Requiem）的著作，這本書以編年體的方式記錄在法屬印度支那和之後越南的衝突中喪生的135名攝影家作品。

裴基昨天在澳洲的家中過世，身後留下長期伴侶哈里斯（Marianne "Mau" Harris）。

攝影 澳洲 印度

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