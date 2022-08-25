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美晶片法案絆腳 南韓政商界成立專案小組想對策

編譯王巧文／綜合外電
美國通過晶片法案及通膨削減法案，可能衝擊南韓半導體業、汽車業和電池業，南韓政府和業者正討論因應方式。路透
美國通過晶片法案及通膨削減法案，可能衝擊南韓半導體業、汽車業和電池業，南韓政府和業者正討論因應方式。路透

南韓產業部長25日表示，政府已經與三星、SK、LG及現代汽車等企業巨頭成立一個專案小組，致力因應美國通過晶片法案及通膨削減法案，對南韓半導體業、汽車業和電池業的潛在衝擊。

韓國時報（Korea Times）報導，美國晶片法案旨在為投資美國半導體業的公司減稅，但受惠企業10年內不得在中國投資，恐對在中國設廠的三星電子、SK海力士等晶片業者不利。而通膨削減法案只對在美組裝的電動車提供補貼和減稅，讓現代、起亞等車廠，及LG新能源（LG Energy）、三星SDI和SK On等電池業者感到頭痛。

為此，南韓產業通商資源部長李昌洋在首爾召開會議，三星電子、SK海力士、現代汽車、LG新能源、三星SDI及SK的高層均受邀出席。

李昌洋在會後對記者說：「會中大家討論了這兩項法案對本土產業的影響，並商討政府應採取的行動。我們已收到業界針對該問題的意見。」他表示，下周美韓將啟動工作層級會談，屆時他與貿易部長將赴美磋商。

南韓政府還決定，將致力聯手歐盟應對美國通膨削減法案，因為該法案也不利於歐洲車廠和其他業者。李昌洋說，政府將試圖透過與美方商議來解決這些問題，且將祭出措施，幫助企業靈活應對華府的新舉措，保護本土喔產業。

不過，他指出業者仍須強化基本能力，「這將是一個挑戰，但也應視其為進入龐大美國市場的機會。若我們準備妥善，我認為未來幾年將會取得好成績」。

三星 南韓 汽車

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