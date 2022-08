被困數小時 英法海底隧道列車拋錨 乘客驚：像災難電影

一列行駛於英、法兩國間的「歐洲隧道穿梭列車」(Eurotunnel LeShuttle),昨晚在英法海底隧道(Channel Tunnel)內拋錨,乘客受困數小時後才被疏散。

英國 廣播公司(BBC)報導,這列由法國加萊(Calais)開往英國福克斯通(Folkestone)的穿梭列車顯然發生故障,導致數十人被困在海峽隧道內數小時。影片可見乘客不得不棄車,從緊急疏散隧道離開。

Eurotunnel passengers forced to walk through Channel Tunnel after train breaks down pic.twitter.com/QdlAdRuuF4