烏克蘭獨立紀念日 俄軍攻擊車站、毀民房 至少22死50傷

烏克蘭24日慶祝獨立紀念，俄軍以飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林（Chaplyne），至少22人身亡、50人受傷。（路透）

烏克蘭 24日慶祝獨立紀念，同時標誌俄烏戰爭滿半年，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林（Chaplyne）的火車站，至少22人身亡、50人受傷。

查普林位於烏克蘭東半部偏西南的聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast），小鎮人口約3500人；一枚飛彈擊中查普林車站，也摧毀附近民房。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）表示，俄羅斯 在烏克蘭境內發射多枚飛彈，光是基輔今天就有8次空襲警報，在其他遠離戰場的烏克蘭城市，也有數起爆炸和飛彈攻擊。

美聯社引述烏克蘭通訊社報導，俄羅斯分別轟炸了烏克蘭東部、西部和中部，最嚴重的是查普林火車站。

在獨立紀念日到來之前，烏克蘭就收到飛彈攻擊示警，美國駐基輔大使館提醒美國公民離開烏國以策安全；為了避免成為俄軍攻擊目標，今年的獨立紀念日，基輔沒有任何遊行或集會活動。

澤倫斯透過視訊對聯合國安全理事會說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭的查普林（Chaplyne）車站；他說，「查普林是我們的痛，已有22人身亡。」且死者包含一名11歲青少年。

澤倫斯基說，針對車站的救援行動還在進行中，他誓言讓侵略者負起責任，把侵略者丟出烏克蘭國土。

美國總統拜登24日宣布對烏克蘭軍援近30億美元，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby） 說，拜登25日將與澤倫斯基通話，美國會持續團結自由世界，激勵盟國夥伴支持烏克蘭面對俄國侵略。

英國首相強生（Boris Johnson）24日造訪基輔，宣布援助烏克蘭6600萬美元，包含2000架最新型無人機和滯空攻擊彈藥（Loitering munition，又稱自殺無人機），協助烏克蘭追蹤和瞄準入侵的俄軍。

柯比透露，俄羅斯正在準備舉行「假公投」，以併吞烏克蘭東部、毗鄰頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區的赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia），俄國將炮製結果來宣稱該區域的烏克蘭人民想加入俄羅斯。

柯比說，美國和國際社會的立場非常清楚，任何試圖控制烏克蘭主權領土的行動，都不會被視為合法。

▼烏俄戰爭半年 情勢仍不明朗

影片來源：世界新聞網 一洲焦點