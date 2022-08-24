我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加華裔牙醫遭劫殺 友：她妙手仁心 總幫病人省錢

期待央行集會 股指終止連跌

烏克蘭獨立紀念日 俄軍攻擊車站、毀民房 至少22死50傷

記者張文馨／華盛頓即時報導
烏克蘭24日慶祝獨立紀念，俄軍以飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林（Chaplyne），至少22人身亡、50人受傷。（路透）
烏克蘭24日慶祝獨立紀念，俄軍以飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林（Chaplyne），至少22人身亡、50人受傷。（路透）

烏克蘭24日慶祝獨立紀念，同時標誌俄烏戰爭滿半年，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林（Chaplyne）的火車站，至少22人身亡、50人受傷。

查普林位於烏克蘭東半部偏西南的聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast），小鎮人口約3500人；一枚飛彈擊中查普林車站，也摧毀附近民房。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）表示，俄羅斯在烏克蘭境內發射多枚飛彈，光是基輔今天就有8次空襲警報，在其他遠離戰場的烏克蘭城市，也有數起爆炸和飛彈攻擊。

美聯社引述烏克蘭通訊社報導，俄羅斯分別轟炸了烏克蘭東部、西部和中部，最嚴重的是查普林火車站。

在獨立紀念日到來之前，烏克蘭就收到飛彈攻擊示警，美國駐基輔大使館提醒美國公民離開烏國以策安全；為了避免成為俄軍攻擊目標，今年的獨立紀念日，基輔沒有任何遊行或集會活動。

澤倫斯透過視訊對聯合國安全理事會說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭的查普林（Chaplyne）車站；他說，「查普林是我們的痛，已有22人身亡。」且死者包含一名11歲青少年。

澤倫斯基說，針對車站的救援行動還在進行中，他誓言讓侵略者負起責任，把侵略者丟出烏克蘭國土。

美國總統拜登24日宣布對烏克蘭軍援近30億美元，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby） 說，拜登25日將與澤倫斯基通話，美國會持續團結自由世界，激勵盟國夥伴支持烏克蘭面對俄國侵略。

英國首相強生（Boris Johnson）24日造訪基輔，宣布援助烏克蘭6600萬美元，包含2000架最新型無人機和滯空攻擊彈藥（Loitering munition，又稱自殺無人機），協助烏克蘭追蹤和瞄準入侵的俄軍。

柯比透露，俄羅斯正在準備舉行「假公投」，以併吞烏克蘭東部、毗鄰頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區的赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia），俄國將炮製結果來宣稱該區域的烏克蘭人民想加入俄羅斯。

柯比說，美國和國際社會的立場非常清楚，任何試圖控制烏克蘭主權領土的行動，都不會被視為合法。

▼烏俄戰爭半年 情勢仍不明朗

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

法能源巨擘「道達爾」遭踢爆 供應俄機燃料轟炸平民

下一則

被困數小時 英法海底隧道列車拋錨 乘客驚：像災難電影

延伸閱讀

烏克蘭獨立日 澤倫斯基誓言：抗俄戰至最後

烏克蘭獨立日 澤倫斯基誓言：抗俄戰至最後
聯合國商議烏南核電廠問題 澤倫斯基：俄應停止核勒索

聯合國商議烏南核電廠問題 澤倫斯基：俄應停止核勒索
澤倫斯基警告：若俄軍發動攻勢 將面臨強力反擊

澤倫斯基警告：若俄軍發動攻勢 將面臨強力反擊
捍衛民主 澤倫斯基獲頒美國自由獎章

捍衛民主 澤倫斯基獲頒美國自由獎章

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉
屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇
紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意