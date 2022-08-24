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法能源巨擘「道達爾」遭踢爆 供應俄機燃料轟炸平民

中央社／巴黎24日綜合外電報導

法國「世界報」今天報導，法國能源業巨擘道達爾能源（TotalEnergies）持有部分股權的一個俄羅斯天然氣田，被利用來為攻擊烏克蘭境內目標的俄軍轟炸機提供燃料。

「世界報」（Le Monde）的記者表示，他們追蹤供應鏈，從位於西伯利亞的特摩卡爾斯托弗耶（Termokarstovoye）天然氣田查到供應兩座俄羅斯空軍基地，各自有一個多功能飛行中隊駐紮當地。

根據報導，這些俄羅斯空軍中隊被控出動攻擊烏克蘭的平民區，包括在3月16日轟炸馬立波（Mariupol）的劇院。這起轟炸行動據信造成數百人喪生，國際特赦組織（Amnesty International）也稱是犯下「戰爭罪」。

法新社報導，特摩卡爾斯托弗耶天然氣田由Terneftegaz這家企業開採營運。而據道達爾能源去年財報，它持有49%的Terneftegaz股份，其餘51%股份由俄羅斯天然氣公司諾瓦泰克（Novatek）持有；道達爾能源又持有諾瓦泰克19.4%股份。

「世界報」指出，這座天然氣田開採時產生的凝析油，先經由管線輸送到諾瓦泰克位於普羅夫斯基（Purovsky）的一座工廠處理，之後再透過鐵路運到西伯利亞南部城市鄂木斯克（Omsk）煉製成航空燃油。

報導引述來自金融資訊商路孚特（Refinitiv）的數據，可見今年初以來，從這裡出貨的航空燃油被運送到靠近烏克蘭邊界的俄羅斯空軍基地，是2017年以來首次出現這樣的供應路徑。

資料顯示，從俄羅斯2月24日對烏克蘭開戰的前幾天一直到7月底，總計有4萬2700公噸的燃料被送到分別位於莫羅佐夫斯克（Morozovsk）和馬爾舍沃（Malshevo）的空軍基地。

非營利調查機構「全球見證」（Global Witness）告訴「世界報」，這些燃料足以加滿3400架俄羅斯蘇愷（Sukhoi）Su-34戰鬥轟炸機的燃料箱。

道達爾能源對「世界報」表示，它不負責經營Terneftegaz的設施，也不涉及決定如何運用開採取得的凝析油；但它承認，基於持有49%股份，它對於Terneftegaz的某些事務仍有決定權，端看事務種類。

俄羅斯侵略烏克蘭後，全球能源大廠大多已退出俄國業務，且往往付出龐大代價。道達爾能源曾表示，它將在今年底前停止採購俄國石油；但對於是否放棄當地天然氣事業，至今顯得意願不高。

俄羅斯 天然氣 烏克蘭

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