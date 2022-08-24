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政策大轉彎 日本擬建新核電廠

編譯中心／即時報導
日本核電廠現況 製表／國際組
日本核電廠現況 製表／國際組

日本首相岸田文雄24日在能源會議中下令，相關單位研擬興建新世代核電廠。日本政府至今所採取的立場是「不考慮新建或改建核電廠」，如今岸田表示考慮建設新核電廠，將是2011年311大震核災後日本核電政策首度大轉變。

岸田24日在首相官邸召開實現減碳社會的「綠色轉型」會議上，針對新世代核電廠的研發、現有核電廠延長使用年限等做出指示，要求相關單位加速研議，在年底以前討論出具體結論。

岸田表示，俄烏戰爭改變全球能源樣貌，日本必須思考可能的危機狀況。另外，專家說，日本電網並未和鄰國相連，又無法增加化石燃料產量因應能源供需，因此必須重視能源安全。

日本當前已面臨缺電隱憂，還計畫在2050年達成碳中和，岸田指示相關單位，在年底前彙整出因應措施。日本已設定2030年核電將占全國發電量22%，在2020年這個數字不到5%，新世代核電廠的研發、建設將是主要研議的項目。

岸田說的新世代核電廠是指安全性較高的改良型輕水反應爐，日本經濟產業省審議會已彙整2030年代進行商業運轉的工程表方案。

另外，日本現行法規規定，核電廠原則上運轉40年，最長運轉60年，到期就廢爐，岸田也下令相關單位研議延長核電廠運轉期限。

日本政府擔心今年冬季和明年會有缺電的問題，因此考慮加快重啟核電廠。日本國內核電廠有33座機組，福島核災後一度全面停機，後來有些重啟。岸田今年7月就訂下應加快重啟核電廠方針，將善用有重啟過的10座機組，明年夏天以後要增強為17座機組運作。

電力公司申請重啟的機組有25座，17座已通過原子能規制委員會的安全審查。其中10座獲得地方政府同意並已重啟，但目前實際運轉的僅6座。日本政府將積極促使爭取核電廠所在地居民的理解，期待明年夏天以後重啟。

日本 減碳 岸田文雄

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