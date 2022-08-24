英通膨飆破10%經濟瀕衰退 首相候選人財經政見比一比

英國外交大臣特拉斯（左）及前財相蘇納克（右）正在競逐保守黨新黨魁暨新首相。美聯社

英國 外交大臣特拉斯及前財相蘇納克正在競逐保守黨新黨魁暨新首相。通膨率達2位數、經濟瀕臨衰退之際，生活費危機成唐寧街主人之爭的主要議題，兩人提出的因應之道各有不同。

● 生活成本

法新社報導，英國目前通貨膨脹率10.1%，是40年來最高，且預估到了10月還會衝上13%。美國花旗銀行（Citibank）更警告，在能源成本大增下，英國明年通膨率甚至會飆破18%。

英國政府預定26日宣布新的能源價格上限。一些專家預言，部分英國家庭可能很快將支付一年高達6000英鎊（約7076美元）的天然氣費和電費。

英國約克大學（University of York）的一份研究暗示，到了明年1月，英國一半以上家庭或相當1500萬人無法讓住家保有適當暖氣。

目前聲勢較高的特拉斯（Liz Truss）曾承諾減稅，並且會逆轉國民保險（National Insurance）提高保費 措施，這類保費是英國公共衛生服務和福利給付經費來源。

特拉斯目前還提議砍燃料稅，而這部分稅金是用來支付英國轉型至較潔淨能源。她拒絕用政府直接給補助金等「OK繃」方法來解決生活成本危機。

特拉斯的支持者說，她正計劃一旦贏得保守黨內黨魁投票，將在幾週內提出一份緊急預算。

她的對手蘇納克（Rishi Sunak）則相信，減稅對低收入家庭不會有任何效果，因為這類人口的收入都不夠高到要繳稅。對於這類較可能受到物價上漲衝擊的人口，他傾向直接給補助。

擔任過財政大臣的蘇納克稱，在經濟不景氣且物價飆漲時承諾減所得稅是「童話故事」般謊言。反之，他提議對能源費加值營業稅（VAT）及營業房產稅（business rates）減稅。

● 能源

特拉斯與蘇納克都已正式支持英國在2050年底前達到碳中和的企圖心。不過，特拉斯主張以更好方式、在不傷害民眾及企業的情況下達成目標。她贊成對能源業全力投資，包括具爭議性的壓裂技術，只要獲得當地民眾支持。

特拉斯希望更多能源供應來自北海，她也支持英國政府目前對核能和再生能源的投資政策。

● 英國脫歐

英國2016年舉行脫離歐洲聯盟（EU）的公民投票之前，特拉斯反對脫歐；但在公投結果產生後，她轉變立場支持。

如今坦然挺脫歐的特拉斯，甚至帶頭提出法案來凌駕英國與歐盟簽訂的「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）部分條文，這份協議事關脫歐後英國北愛爾蘭省的貿易事務。

特拉斯也承諾要把英國法令中的所有歐盟法律拿掉，以利於「大力驅動」英國經濟成長。

然而，對於脫歐後英國長年人力短缺問題，尤其是季節性勞工不足，她和蘇納克都未提出解決方案。

蘇納克多年來都熱烈支持英國脫歐，他也是主張英國設立自由貿易港口來刺激經濟的主要人士之一。

● 金融監管

特拉斯曾表示，一旦她成為首相，將要求對倫敦金融城（City of London）的監管單位進行改革，主要是整併金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）、審慎監理總署（Prudential Regulation Authority）和支付系統監管局（Payment Systems Regulator）。

特拉斯也一再對英國央行英格蘭銀行（Bank of England）回應通膨升溫的做法表達不滿，還提議檢討賦予英銀貨幣政策操作獨立性的1997年法令。英銀總裁貝里（Andrew Bailey）則回覆說，英國的金融信譽正是仰賴英銀相對政府的獨立性。