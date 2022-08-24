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教宗稱普亭盟友愛女被炸死無辜 烏克蘭大使怒批

中央社梵蒂岡24日綜合外電報導
俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達爾雅在莫斯科附近遭汽車炸彈攻擊喪命，天主教教宗方濟各(右)稱她是戰爭的無辜受害者，烏克蘭駐梵蒂岡大使今天予以批評。美聯社
俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達爾雅在莫斯科附近遭汽車炸彈攻擊喪命，天主教教宗方濟各(右)稱她是戰爭的無辜受害者，烏克蘭駐梵蒂岡大使今天予以批評。美聯社

俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達爾雅在莫斯科附近遭汽車炸彈攻擊喪命，天主教教宗方濟各稱她是戰爭的無辜受害者，烏克蘭駐梵蒂岡大使今天予以批評。

路透報導，駐梵蒂岡大使公開批評教宗是極不尋常的行為。

教宗方濟各（Pope Francis）今天稍早在公開接見活動說：「無辜的人為戰爭喪命。」他並提到「那個可憐的女孩，在莫斯科被汽車座椅下的炸彈炸飛」。

俄羅斯將這起攻擊事件歸咎於烏克蘭特工，基輔則否認這一指控。

達爾雅（Darya Dugina）的父親杜金（Alexander Dugin）是俄國總統普亭（Vladimir Putin）盟友，一向主張一統所有講俄語和其他的地區，建立新的俄羅斯帝國，包括烏克蘭在內。

達爾雅大力支持父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）在推文中表示，教宗的話「令人失望」。他並表示：「怎麼可能會認為（俄羅斯）帝國主義的一位理論家是個無辜的受害者？她是被俄羅斯人殺死的。」

法新社報導，8月24日是飽受戰爭蹂躪的烏克蘭獨立日，也是俄羅斯入侵滿6個月的日子，教宗今天再次呼籲「為心愛的烏克蘭人民」實現和平。

教宗結束每週在梵蒂岡進行的公開接見活動後，提及烏克蘭人民「到今天已經經歷了6個月戰爭的恐怖」，同時也警告該地區有核災難的風險。

他說：「我希望能採取具體措施結束戰爭，並避免札波羅熱（Zaporizhzhia）發生核災難的風險。」他指的是烏克蘭南部落入俄羅斯控制的核電廠。這座歐洲最大的核電廠已成為軍事攻擊的目標。

烏克蘭 俄羅斯 教宗

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