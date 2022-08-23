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阿斯特捷利康考慮退出疫苗業務 AZ疫苗美國一直未准

編譯季晶晶／即時報導
阿斯特捷利康執行長蘇博科接受路透訪問透露，該公司考慮退出新冠疫苗業務。(路透)
阿斯特捷利康執行長蘇博科接受路透訪問透露，該公司考慮退出新冠疫苗業務。(路透)

阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長蘇博科（Pascal Soriot）日前接受路透訪問時表示，該公司可能不會長期留在疫苗業務，顯示出這家英國-瑞典製藥巨擘的命運發生了多麼快速的變化，AZ是首批問市的新冠疫苗之一，但後來輸給了競爭對手。

生產延遲、疫苗接種發生罕見嚴重副作用後面臨多項調查，以及相對於其他疫苗有效期較短的問題，使得該公司新冠疫苗的核准使用受阻。

在新冠疫情進入第三年之際，全球疫苗供過於求，已開發地區大致減少使用，因各國已為大部分民眾接種疫苗，他們也偏好採用輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的mRNA疫苗施打追加劑。AZ新冠疫苗至今尚未獲得美國核准。

對於未來的新冠疫苗業務，蘇博科表示：「我不確定我們會不會退出。」他也不確定AZ是否會擴大研發其他傳染病的疫苗，他補充表示正在研究此事。

但蘇博科說，他不後悔和牛津大學合作開發新冠疫苗，AZ出貨數十億劑，估計在全球拯救了600萬條人命。該疫苗是AZ在2021年第二熱銷產品，銷售達39億美元。

蘇博科也表示，AZ正尋找補強型收購，包括擅長腫瘤和心血管治療的中小型公司。他表示：「我們一直在尋找外部機會。」

現年63歲的蘇博科一度被視為即將卸任的董事長Leif Johansson的當然繼任者，但他7月平息了近期可能退休的揣測，表示未來的許多年會與新宣布的董事長人選Michel Demare緊密合作。在蘇博科執掌AZ的十年期間，該公司股價漲到四倍高。他說：「我這個工作可以再做很多年。」

但他周二警告，由於美國上周通過的藥價法案，新藥研發未來會減少。

疫苗 瑞典 莫德納

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