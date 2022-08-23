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法國政府出猛招 燃油車換電動自行車最高補助4000歐元

編譯王巧文／綜合外電
法國政府希望到2024年，全國9％民眾改以腳踏車通勤。路透
法國政府希望到2024年，全國9％民眾改以腳踏車通勤。路透

為推廣更潔淨環保的交通方式，法國政府使出一記猛招，民眾只要把靠汽油驅動的汽車輛換購電動自行車，最多可獲4,000歐元（約3970美元）補貼，盼激勵民眾直接放棄汽車，投入自行車的懷抱。

泰晤士報報導，法國政府已提高補貼規模，居住在特定地區、具低收入戶身分的法國人把自家汽車換成電動自行車，可獲得全額4,000歐元補貼。收入較高的民眾也可獲得補貼，但金額較少。

科技媒體The Verge指出，法國早在去年就推出這項補貼政策，由於官員認為須加把勁推廣單車，以便迎頭趕上荷蘭、德國和丹麥等國家的腳步，因此近期又擴大補貼規模。法國政府希望，到2024年全國有9％民眾改以腳踏車通勤，高於目前的3％。荷蘭27％人口以單車作為主要交通工具。

這項政策是借鏡立陶宛一項大獲成功的激勵措施，根據該措施，立陶宛公民只要賣掉舊車，改買電動自行車、機車、電動輔助自行車（moped）、摩托車，甚至改為搭乘大眾交通工具，就能獲得高達1,000歐元的補貼。

法國不僅僅砸錢鼓勵民眾換車，馬克宏政府還表示將投資2.5億歐元，推動巴黎成為一座單車城市。去年贏得連任的巴黎市長Anne Hidalgo承諾，未來五年內再增加130公里的自行車安全通道。

汽車 立陶宛 低收入

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