芬蘭總理藥檢陰性 全球女性紛上傳熱舞片聲援

芬蘭總理馬林下班後在派對跳舞的影片，引發熱議。(美聯社)

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前與朋友參加派對的影片外流，引發外界批評，但現在世界各地女性紛紛將自己的跳舞影片上傳到社群媒體 以示聲援。

馬林的辦公室今天宣布她的藥檢結果呈陰性，此前一名反對派議員曾呼籲她接受藥檢。

有線電視新聞網（CNN）報導，上周外流的影片片段顯示，36歲的馬林在私人場合與朋友熱舞。馬林在影片中的行為遭部分政治對手批評有失總理風範。

影片來源：YouTube The Telegraph

不過，世界各地女性紛紛在推特（Twitter）上傳自己的跳舞影片，並加上「與桑娜（馬林）團結一心」（#solidaritywithsanna）的主題標籤，以回應批評聲浪。

影片來源：YouTube SBS News

一位用戶的貼文寫道：「我們都該多跳點舞才對！我支持桑娜（馬林）。」另一位用戶則說：「讓我們來跳舞，為彼此助力。」

也有社群媒體用戶為馬林辯護，指責批評她的人根本是雙重標準。

瑞典 烏普薩拉大學（Uppsala University）和平與衝突研究系（Department of Peace and Conflict Research）教授史文（Ashok Swain）推文說：「她下班後為什麼不能參加派對？難道大家希望領導者沒有人性？」

西班牙社會勞工 黨籍政治人物培瑞斯（Iratxe García Pérez）推文說：「太令人震驚了！！！一位年輕的政治家做好份內工作，享受她的私人生活…憑什麼年輕女性就不能盡興去玩？性別雙標我可忍受不了。大力支持馬林。」

影片流出後，馬林承認與朋友在派對上狂歡，並對影片流到媒體手中表示不滿。她承認當時有飲酒，但否認碰毒或在派對上看到任何人使用毒品。