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匈牙利國慶日氣象預報大失準 氣象局正副局長遭開除

編譯徐榆涵／即時報導
每年8月20日是匈牙利的國慶日，又稱為聖史蒂芬日（St Stephen's Day）或開國紀念日。（歐新社）
每年8月20日是匈牙利的國慶日，又稱為聖史蒂芬日（St Stephen's Day）或開國紀念日。（歐新社）

每年8月20日是匈牙利的國慶日，又稱為聖史蒂芬日（St Stephen's Day）或開國紀念日，原定當天晚上要舉辦「歐洲最大煙火秀」活動，但在煙火秀開始前7小時，官方以極端天氣為由，推遲活動，未料當晚風平浪靜，政府最終決定開除氣象局長和副局長，以弭平民怨。

BBC報導，原本將在20日舉辦的國慶活動準備了4萬發煙火，延著首都布達佩斯多瑙河河岸5公里共240處發射，往年可吸引200多萬人到場觀看。但由於在開場前7小時收到極端天氣警告，政府決定將活動延後一周，孰料國家氣象局預測的暴雨改變路徑，襲擊匈牙利東部的部分地區，完全略過了首都，當晚布達佩斯一片平靜。

氣象局21日在其臉書官方專頁公開道歉，解釋「最不可能發生的事情發生了」，並稱不確定性本來就是氣象預報的一部分。但這一切為時已晚。

匈牙利科技暨產業部長帕克維奇（Laszlo Palkovics）22日宣布氣象局兩名負責人被解職，立即生效。對此，匈牙利民眾反應兩極。

近10萬人在網路簽署請願書，呼籲在鄰國烏克蘭俄羅斯入侵之際，取消煙火秀，且匈牙利國內應實施撙節措施。但政府支持者則對氣象預報失常感到憤怒，希望延到這周六的煙火秀能照常舉行。

暴雨 烏克蘭 俄羅斯

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