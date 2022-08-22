港媒：柬埔寨打工陷阱 與中國3黑金巨頭有關

港媒報導，以經商為掩護的中國通緝犯，因與柬埔寨政府關係密切而政商勾結，其中又以三巨頭被譽為西港的黑金勢力之首。(美聯社)

台灣民眾赴柬埔寨打工受騙，受害者遭誘拐被拘禁在西港，港媒報導，當地企業以中資為主，這些企業主不少人是涉及行賄、詐騙 與賭博的黑金巨頭，甚至打著「一帶一路」的旗號招搖撞騙。

香港01於19日報導，這些以經商為掩護的中國通緝 犯因與柬埔寨政府關係密切而政商勾結，可說是混得風生水起，其中又以三巨頭被譽為西港的黑金勢力之首。

像是號稱身家人民幣30億元（約4.3億美元）的董勒成，曾獲選為中國雲南省第8與第9屆的政協委員，但他多次捲入行賄並非法投資緬甸 北部的賭場而被判刑。

之後他轉移陣地來到柬埔寨，更與現已被捕的澳門賭場大亨周焯華在西港開發娛樂城，報導說，緊鄰西港中國城有座大型園區「金水」專門從事線上博弈與詐騙，幕後老闆就是董勒成。

另個在柬埔寨知名的中國商界聞人徐愛民曾獲頒柬國的「勳爵」頭銜，但實際上他曾因經營賭博集團而被中國當局判刑10年，並利用香港匯豐銀行帳戶洗錢，2013年國際刑警發紅色通緝令追緝他。

徐愛民在柬埔寨經營的「凱博」酒店，同樣位於緊鄰西港的中國城，而且也是專門從事線上博弈與詐騙的勾當，這家酒店的母體凱博投資有限公司也涉足房地產，在西港開發大型公寓建案。

至於入籍柬埔寨並持柬國護照的佘智江因涉跨境賭博而被中國通緝10年，之後改名唐凱倫往來於東南亞與中國，不過他日前在泰國落網。

佘智江雖入籍柬埔寨，但他的主要活動範圍集中於緬甸，而他在緬甸邊境開發的亞太新城，其實就是複製柬埔寨西港的賭博行當，更自詡主導中國的「一帶一路」倡議，迫使中國駐緬甸大使館趕緊澄清。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）說，佘智江是緬甸KK園區的物主之一，這個園區被稱之為「豬仔煉獄」，所謂豬仔就是上千名被拐騙來此打工的外國人。園區內已建立器官販賣的管道，若豬仔沒價值就會被活摘器官並棄屍公海。