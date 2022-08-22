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民主剛果出現新伊波拉病例 與先前疫情有關

中央社塞內加爾達卡22日綜合外電報導
顯微鏡下的伊波拉病毒。(美聯社)
顯微鏡下的伊波拉病毒。(美聯社)

剛果民主共和國國家生物醫學研究所（INRB）今天表示，在東部貝尼鎮（Beni）出現新的伊波拉（Ebola）確診病例，與先前的疫情有關。

INRB病原基因實驗室主任姆巴拉（Placide Mbala）發布聲明稱，檢測顯示這個病例與2018至2020年在北基伍省（North Kivu）和伊圖里省（Ituri）爆發的疫情有基因上的關聯，那次疫情造成近2300人死亡。

聲明說，確診的這名婦女7月23日住進貝尼一家醫院，8月15日死亡。初步調查結果顯示，這個病例可能代表2018至2020年北基伍/伊圖里疫情的新爆發，由持續感染的倖存者或復發的倖存者傳播伊波拉病毒所引起。

聲明確認這名婦女至少與131人接觸，其中包括60名一線醫護人員，其中59人有接種伊波拉疫苗。

去年，由同一疫情導致的另一次爆發，造成6人喪命。而民主剛果最近一次伊波拉疫情發生在另一個地區，造成5人死亡後，於7月宣告結束。

伊波拉病毒有時能在倖存者眼睛、中樞神經系統和體液內逗留，並在數年後發作。

自1976年以來，民主剛果先後爆發過14次伊波拉疫情。2018至2020年的疫情是最大的一次，也是有紀錄以來第二大疫情，總病例接近3500例。

疫情 檢測 醫學

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