我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

抗疫半世紀 首席傳染病專家佛奇年底卸任

中國測量船結束斯里蘭卡一周停靠行程 悄悄離港

中央社可倫坡22日綜合外電報導
中國研究測量船遠望5號16日停靠斯里蘭卡南部赫班托達港。新華社
中國研究測量船遠望5號16日停靠斯里蘭卡南部赫班托達港。新華社

印度和美國指控是間諜船的中國研究測量船遠望5號，在中國經營的斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota）停留一週後，今天駛離港口。

法新社報導，可倫坡要求遠望5號（Yuan Wang 5）不得在斯里蘭卡海域從事研究工作，才允許它造訪停靠深水港赫班托達港。

印度和美國皆對遠望5號拜訪斯里蘭卡提出安全疑慮。新德里還向可倫坡提出正式抗議，但結果只使得這艘船延後一週到訪。斯里蘭卡當局最後立場大轉彎，宣布允許它靠港。

遠望5號今天在拖船引導下駛離赫班托達港。一名港口官員告訴法新社：「我們的領航員在船上，這艘船正在離港。他們提供的下個目的地是（中國江蘇省的）江陰港。」遠望5號據稱正是在7月中載運400名工作人員從江陰港啟航。

在船舶分析網站上，對遠望5號的描述是一艘研究與調查船。但依照印度媒體說法，這是一艘有雙重用途的間諜船。

遠望5號上週航抵赫班托達港時，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏表示，這趟靠港行程是「兩國之間正常交流」。不過，今天在赫班托達港並沒有送別典禮。

對於中國在印度洋日益頻繁出沒以及在斯里蘭卡的活動愈來愈多，印度抱持懷疑態度。新德里認為，無論印度洋或斯里蘭卡，都確確實實處於它的勢力範內。

斯里蘭卡當年付給一家中國企業14億美元來興建赫班托達港，並以11.2億美元代價將港口租給一家中國國有企業長達99年，這座港自2017年起由中國負責營運。

斯里蘭卡 印度 間諜

上一則

普亭盟友杜金愛女被炸死 俄羅斯指控烏克蘭 遭否認

下一則

寒冬將至 CNN：歐洲支持烏克蘭決心將備受考驗

延伸閱讀

印度外長蘇傑生：印中攜手 亞洲世紀才會到來

印度外長蘇傑生：印中攜手 亞洲世紀才會到來
印度兒童感染蕃茄流感 國際期刊：已成地方疾病

印度兒童感染蕃茄流感 國際期刊：已成地方疾病
短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵

短評╱解放軍測量船駛進斯國港口 印度如臨大敵
不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡

不管美印關切 中國測量船「遠望5號」停靠斯里蘭卡

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣
余筱萍謝綺綺「忍受我這任性姊姊」 承諾替妹照顧孩子

余筱萍謝綺綺「忍受我這任性姊姊」 承諾替妹照顧孩子
值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生