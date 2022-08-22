中國測量船結束斯里蘭卡一周停靠行程 悄悄離港

中國研究測量船遠望5號16日停靠斯里蘭卡南部赫班托達港。新華社

被印度 和美國指控是間諜 船的中國研究測量船遠望5號，在中國經營的斯里蘭卡 赫班托達港（Hambantota）停留一週後，今天駛離港口。

法新社報導，可倫坡要求遠望5號（Yuan Wang 5）不得在斯里蘭卡海域從事研究工作，才允許它造訪停靠深水港赫班托達港。

印度和美國皆對遠望5號拜訪斯里蘭卡提出安全疑慮。新德里還向可倫坡提出正式抗議，但結果只使得這艘船延後一週到訪。斯里蘭卡當局最後立場大轉彎，宣布允許它靠港。

遠望5號今天在拖船引導下駛離赫班托達港。一名港口官員告訴法新社：「我們的領航員在船上，這艘船正在離港。他們提供的下個目的地是（中國江蘇省的）江陰港。」遠望5號據稱正是在7月中載運400名工作人員從江陰港啟航。

在船舶分析網站上，對遠望5號的描述是一艘研究與調查船。但依照印度媒體說法，這是一艘有雙重用途的間諜船。

遠望5號上週航抵赫班托達港時，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏表示，這趟靠港行程是「兩國之間正常交流」。不過，今天在赫班托達港並沒有送別典禮。

對於中國在印度洋日益頻繁出沒以及在斯里蘭卡的活動愈來愈多，印度抱持懷疑態度。新德里認為，無論印度洋或斯里蘭卡，都確確實實處於它的勢力範內。

斯里蘭卡當年付給一家中國企業14億美元來興建赫班托達港，並以11.2億美元代價將港口租給一家中國國有企業長達99年，這座港自2017年起由中國負責營運。