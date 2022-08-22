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癌細胞對免疫療法產生抗藥性 新療法可解決

中央社倫敦22日綜合外電報導
英國腫瘤科醫生發現，藥物合併使用，能在腫瘤對免疫療法產生抗藥性的情況下發揮作用，從而阻止癌細胞進一步擴散。示意圖。(Photo by National Cancer Institute on Unsplash)
英國腫瘤科醫生發現，藥物合併使用，能在腫瘤對免疫療法產生抗藥性的情況下發揮作用，從而阻止癌細胞進一步擴散。示意圖。(Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

利用免疫系統鎖定和殺死癌細胞的「免疫療法」，是癌症病患在手術、放射線治療和化療皆失敗後的最後希望，但有些腫瘤卻可以進化來抵抗這種療法。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國腫瘤科醫生發現，藥物合併使用，能在腫瘤對免疫療法產生抗藥性的情況下發揮作用，從而阻止癌細胞進一步擴散。

腫瘤科醫生發現，結合免疫療法和新型實驗藥物guadecitabine這種雙管齊下的治療方式，能夠逆轉癌症對免疫療法的抗藥性。用盡所有治療方式後預計會死亡的患者，接受這種治療後存活的時間要長很多。

醫生們使用免疫治療藥物pembrolizumab和抑制DNA甲基化的藥物guadecitabine這一組合，阻止逾1/3參與第一期實驗患者的癌症惡化。這一結果發表在「癌症免疫治療期刊」（Journal for ImmunoTherapy of Cancer）上。

英國癌症研究院（Institute of Cancer Research）和皇家馬斯登（Royal Marsden）醫院的專家表示，這種雙重組合有可能成為對抗多種癌症的有效新武器。

研究使用這種組合治療34名癌症病患，並對其中30名患者的腫瘤進行免疫活性和癌症生長分析，每3周一次為期3年，他們連續4天注射guadecitabine，4天中的第一天同時注射pembrolizumab。

Pembrolizumab是一種免疫檢查點抑制劑，已證實能夠成功治療多種癌症，包括肺癌和皮膚癌。然而，腫瘤會對其產生抗藥性，一些最初受益的患者最終病情更嚴重。

參加實驗的病患來自皇家馬斯登和倫敦大學學院醫院，包括肺癌、乳癌、前列腺癌和腸癌患者。

30名癌症活動接受分析的病患中，有37%患者病情沒有惡化，在24周或更長時間腫瘤沒有進展。而這群病患中60%在實驗前對免疫治療有抗藥性。其中39%在服用藥物組合後，病情沒有加重。

領導這項研究的癌症研究院臨床科學家、皇家馬斯登腫瘤科顧問明喬姆博士（Dr Anna Minchom）說：「過去10年，免疫療法對於治療癌症展現驚人的前景，但並非對所有癌症都有良好效果，且癌症往往產生抗藥性。這種組合可能是對付癌症的一種方法，即使癌症已停止對免疫療法有反應。」

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