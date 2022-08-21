我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助美國女籃球星獲釋 「小蟲」羅德曼：我將前往俄羅斯

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

李顯龍：台海局勢緊張升級 新加坡人要做好心理準備

記者陳言喬／即時報導
李顯龍21日晚在新加坡國慶群眾慶祝大會演講。（海峽時報／新加坡總理辦公室直播視頻截圖）
李顯龍21日晚在新加坡國慶群眾慶祝大會演講。（海峽時報／新加坡總理辦公室直播視頻截圖）

新加坡總理李顯龍表示，美中之間的緊張關係以及俄烏衝突影響了亞太地區的安全，他為此呼籲新加坡人「現實一點」，為地區出現問題做好準備。

新加坡「海峽時報」報導，李顯龍當地時間21日晚在新加坡國慶群眾慶祝大會發表演講，他表示，美中兩大國在許多問題上存在分歧，包括意識形態和政治體制、中國在世界上日益增長的影響力以及許多具體問題，包括貿易爭端、南海和涉港問題等。

除上述問題外，李顯龍還補充說，最近令人擔憂的是圍繞台灣地區的緊張局勢急劇升級。

李顯龍表示，日益惡化的美中關係使兩國在氣候變化、疫情和核不擴散問題等緊迫的全球性問題上合作遇阻。「他們的緊張關係讓這些合作幾乎不可能，這對世界來說是個壞消息」。

李顯龍還認為，俄烏衝突也影響到亞太地區的安全，原因是它使本已緊張的美中關係以及中國與美國在亞洲的夥伴—如澳洲和日本之間的關係複雜化。

「我們能夠預想到，亞太地區會出現更多的地緣政治爭端」。路透援引李顯龍的話稱，新加坡將盡最大努力避免捲入大國競爭。

「海峽時報」報導稱，李顯龍說：「我們地區長期享有和平，我們很難想像情況會有所不同。但是看看歐洲的情況是如何惡化的，多麼突然和迅速。「你能確定我們地區不會出現問題嗎？最好現實一點，我們必須做好心理準備」。

在談到新加坡如何應對這些外部危險時，李顯龍表示，新加坡必須堅定地堅持國際法的基本原則，並與其他國家合作，維護以規則為基礎的國際秩序。李顯龍說，這一願景可以通過在聯合國發言來實現，相反，從長遠角度講，躲藏和保持沉默將傷害新加坡。此外，他還稱，新加坡還有必要認真對待國民服役問題，保持武裝部隊的強大和可信，「如果我們不保衛自己，沒有人會替我們保衛自己」。

新加坡 澳洲 疫情

上一則

印度外長蘇傑生：印中攜手 亞洲世紀才會到來

下一則

俄減供天然氣 德總理、財經部長：勢必得用核電補缺口

延伸閱讀

李顯龍：美中分歧加深 台海情勢最令人憂心

李顯龍：美中分歧加深 台海情勢最令人憂心
新加坡宣布同性性行為除罪化 廢除刑法377A條文

新加坡宣布同性性行為除罪化 廢除刑法377A條文
現代汽車2023 Palisade 旗艦SUV升級登場

現代汽車2023 Palisade 旗艦SUV升級登場
新加坡副總理黃循財 提出接班李顯龍可能時間

新加坡副總理黃循財 提出接班李顯龍可能時間

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒