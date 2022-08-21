青年黨襲擊索馬利亞首都飯店 增至21死117傷

索馬利亞首都摩加迪休一間飯店經歷30小時被青年黨聖戰分子劫持的事件。(美聯社)

索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）一間飯店經歷30小時被青年黨聖戰分子劫持的事件後，民眾焦急等待最新消息，衛生部長阿丹今天表示，死亡人數已增至21人。

法新社報導，與極端組織蓋達（Al-Qaeda）有關的青年黨（Al-Shabaab）持槍與炸彈攻擊哈亞特飯店（Hayat Hotel），導致部分建築物化為廢墟，恐有許多人受困在內，急難應變人員已在試圖清理殘骸。

影片來源：YouTube Sky News

阿丹（Ali Haji Adan）表示，衛生部目前確認，這起始於19日晚間並持續超過1天的攻擊案，造成21人死亡、117人受傷。

今天上午，飯店周邊區域一片寧靜，大批維安部隊封鎖道路，緊急事故應變人員和拆彈專家試圖清理現場的爆裂物和瓦礫。

飯店建築在索馬利亞部隊和叛亂分子槍戰期間嚴重毀損，部分區域因而倒塌，許多人還在瘋狂尋找攻擊之初困在裡面的摯愛親友。

警官希賈（Abdi Hassan Mohamed Hijar）今天告訴記者，維安部隊在午夜左右落幕的圍困事件期間，救出「婦孺在內共106人」。

維安部隊在子彈與火焰侵襲飯店的同時，持續在飯店內搜索，把平民帶到安全處，包括3名躲在廁所裡的年幼孩童。希賈表示：「傷亡多半發生在攻擊最初幾個鐘頭，之後維安部隊花時間個別救出一個個房間內的民眾。」

這是索馬利亞新總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今年5月上任以來摩加迪休最大的攻擊事件，凸顯要弭平這支伊斯蘭激進團體15年來的叛亂，是一場多麼艱鉅的挑戰。