李顯龍：美中分歧加深 台海情勢最令人憂心

新加坡總理李顯龍。（路透）

新加坡 總理李顯龍今天表示，美中關係惡化，雙方在許多議題上意見分歧，近期最令人擔憂的是台海緊張情勢急遽升溫；俄烏戰爭也影響全球安全局勢。不排除亞太地區發生衝突的可能性。

李顯龍今晚分別以馬來語、華語及英語發表國慶群眾大會演說。8月9日是新加坡國慶日，星國總理每年都會在國慶過後，發表年度重要演說。

談及地緣政治挑戰，他表示，外部環境越來越不穩定，中國及美國分歧日漸加深，台灣議題只是其中一個爭端。

李顯龍指出，決定全球情勢發展的美中關係正在惡化中，美中兩強在許多議題上意見分歧，包括意識型態及政府制度、中國在全球日漸增加的影響力、貿易爭端、網路間諜、南海及香港議題等。

他表示，近期最令人擔憂的就是台海緊張情勢急遽升溫。

近期台海局勢因北京 報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而進一步升溫。中方日前在台灣周邊海、空域實施規模空前的軍事演習，包括發射彈道飛彈飛越台灣上空。

李顯龍指出，美國及中國仍需在許多迫切全球議題上合作，包括氣候變遷、疫情及核子武器擴散等。不過，美中緊張關係幾乎讓這些合作變得不可能，「這對全球來說是壞消息」。

他表示，美中雙方都不預期雙邊關係能在短期內改善。

李顯龍說，希望不要有任何誤判、意外發生，導致情況很快惡化。

另一個影響全球安全形勢的是俄羅斯 侵略烏克蘭，他表示，這導致俄羅斯和許多國家，尤其是美國及其他北約國家，「產生了深刻的矛盾」。

李顯龍擔憂，在這個區域，大國間的博弈將更加激烈、局勢更加緊張；不排除亞太地區出現和歐洲一樣的糾紛，發生衝突的可能性。

他向新加坡民眾喊話，要做好心理準備，應對任何危機。