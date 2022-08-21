福原愛獲聘大學客座副教授 遲未授課惹議

福原愛。圖／摘自微博

日本 前桌球國手福原愛 去年11月獲聘為青森大學客座副教授，但至今未曾授課。有人認為，她常上綜藝節目，卻不務正業，青森大學學生或家長不妨向校方提出陳請。

日本雜誌「女性自身」電子版昨天報導，與台灣前桌球好手江宏傑去年7月離婚的福原愛，同年11月獲聘為青森大學客座副教授，但至今已逾10個月，學生們還等不到她來授課。校方表示，9月起的下學期也沒預定開她的課。

青森大學原本認為福原愛中文流利，常帶著選手到各國參賽，希望她能傳授相關的國際觀給學生，因此聘請她擔任客座副教授。去年11月，她現身大學接下聘書，預計除了面對面授課外，也會進行線上教學。但至今卻是一堂課也沒上。

週刊FLASH電子版今天報導，福原愛2022年1月起擔任世界桌球職業大聯盟日本區（World Table Tennis Japan）總經理，另外在中國也有工作。

有演藝圈記者認為，或許是福原愛在私生活方面經歷過離婚，被爆料不倫、撫養孩子等問題，麻煩多，所以沒有餘力到大學授課。不過，福原愛最近倒是很積極的上綜藝節目，6月上了TBS電視台、7月上朝日電視台、8月上日本電視台等各台收視率高的節目。

報導說，拼命在綜藝節目求表現的福原愛，與她的本業、私生活等不搭調，在網路上引起網友的批判。有人說她比只工作一天就辭職的打工員更差勁、青森大學的學生或家長不妨向校方提出陳請。

另有網友認為，目前日本桌球界出了一些能奪牌、實力強的選手，確實福原愛曾立下大功績，但是如果她靠著受寵，桌球協會或她周邊的人都沒好好教育，只會造就出毫無社會倫理觀的桌球白癡。

還有網友說，她不要以為上綜藝節目常露面就能把形象「漂白」，原本觀眾很想看的節目，看到有礙眼的來賓（指福原愛）出現，會讓人倒盡胃口。

週刊FLASH電子版這篇報導的最後寫道，有消息說福原愛正在新加坡 度假，日本方面的這些聲音她可能聽不到。