禍不單行？岸田確診之際 民調支持度暴跌至36%創新低

日本首相岸田文雄。(Getty Images)

日本首相岸田文雄 確診新冠肺炎 之際，每日新聞和社會調查研究中心公布20、21日民調 結果，顯示岸田內閣支持度暴跌至36%，創下去年10月上任以來新低，且不支持率暴增至54%。

每日新聞指出，與16、17日進行的民調相比，岸田的支持度從52%暴跌至36%，減少16個百分點；不支持率則從37%暴增至54%，增加17個百分點。這次民調是用行動電話簡訊功能，以及室內電話自動語音提問功能製作的，共收集到536件行動電話及429件室內電話有效回答。

每日新聞報導，岸田10日公布內閣改組名單，支持度卻比改組前還少，實屬罕見。有68%的受訪者不贊成內閣改組名單，僅19%贊成，另有13%表示不關心。

此外，民調也詢問受訪者對於執政黨自民黨與「世界和平統一家庭聯合會」（原統一教）間關係的看法。64%的受訪者認為「問題嚴重」，而23%的受訪者認為「某種程度上有問題」，也就是說近90%的受訪者認為自民黨與統一教間的關係是個問題。僅7%的人認為「應該沒問題」，另有4%的人回答「完全沒有問題」。連支持自民黨的受訪選民中，超過70%的人都認為有問題。

民調受訪者被問及「是否認為政治人物應與統一教斷絕關係時」，多達86%的人回答「一定要斷絕關係」，僅7%的人回答根本不必如此。而支持自民黨的受訪選民中，約77%的人也認為「一定要斷絕關係」。