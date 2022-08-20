我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

新冠疫苗、治療將不再免費 價格擬由保險業者決定

德法戰機參與印太軍演 學者：認清中國更具威脅性

中央社／巴黎20日專電
由澳洲軍方主辦的多國空軍聯合演習「漆黑」（Pitch Black）自8月19日至9月9日在澳洲北部達爾文（Darwin）空軍基地等地展開。圖為參加演習的美國空軍F-15C戰機從日本沖繩嘉手納空軍基地飛抵達爾文。（取材自澳洲空軍官網）
由澳洲軍方主辦的多國空軍聯合演習「漆黑」（Pitch Black）自8月19日至9月9日在澳洲北部達爾文（Darwin）空軍基地等地展開。圖為參加演習的美國空軍F-15C戰機從日本沖繩嘉手納空軍基地飛抵達爾文。（取材自澳洲空軍官網）

17國聯合軍事演習「漆黑」19日在澳洲展開。學者分析歐盟領頭羊德國、法國在歐亞局勢緊張之際派軍機參與印太演習的意義，關鍵是歐洲逐漸認清中國比俄羅斯更具威脅性。

由澳洲軍方主辦的多國空軍聯合演習「漆黑」（Pitch Black）自8月19日至9月9日在澳洲北部達爾文（Darwin）空軍基地等地展開。印度、日本、韓國、法國、德國等17國參加這場兩年一度的大規模軍演，其中日、韓、德空軍今年皆為首度參與。

英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）19日刊登印度新德里智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）資深研究員邱赫瑞（Angshuman Choudhury）專文，分析德法選在台海緊張與俄烏戰爭期間大規模參與遠在印太地區軍演的意義。

邱赫瑞分析，德法空軍也可能在其他時機參與印太軍演，然而這發生在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭期間與美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後特別令人注意，理由有兩點。

第一，這反映出一些歐洲國家對中國在印度洋與太平洋交會地帶日益崛起的戰略影響力越來越關注。歐洲的評估報告開始認清中國是比俄羅斯更大的威脅，「他們沒有錯，因為北京在經濟與政治上的影響力遠勝於莫斯科是不爭的事實」。

第二，「漆黑」聯合軍演正值北京因美國裴洛西及聯邦參議員馬基（Ed Markey）分別率團訪台而動怒之際，時機敏感。此次史無前例的聯合演習很可能被中國解讀為挑釁，使緊張再度升級，「無論德國如何小心避開南海，如果北京必須生氣，還是會生氣」。

德國此次「疾速太平洋2022」（Rapid Pacific 2022）任務派出6架歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）在內的13架軍機，為和平時期最大規模調動之一。行動主要目的便是在24小時內從德國飛抵新加坡，再快速朝澳洲北岸達爾文部署。

德國空軍司令格哈茲中將（Ingo Gerhartz）15日告訴美媒「國防新聞」（Defense News），目的是為了「展現我們能在一天之內抵達亞洲」。

德國部署幾天前，法國也派出機隊執行代號「飛馬22」（Pégase 22）的1萬6600公里長程任務。3架飆風戰鬥機（Rafale）在內的機隊從法國飛至太平洋上的法屬新喀里多尼亞（New Caledonia），並在印度做短暫技術停留。法國駐德里使館表示，這次部署「史無前例」。

各界認為，德國的參與尤其值得注意。德國在印太並無領地，因此對於在亞洲展現軍事能力向來不感興趣，且柏林之前都選擇以經貿發展而非軍事戰略來穩固自己的地緣政治足跡。自前總理梅克爾（Angela Merkel）2020年宣布「印太政策方針」後，便開始轉向，推動「安全與防衛合作」。

然而柏林對這次軍演仍態度謹慎，格哈茲向媒體表示，德軍幾乎不會飛入南海，也不會經過台灣海峽，「參與澳洲演習不是向中國傳達威脅訊息」。換言之，德國的目的是為了展示成為印太地區要角的能力。

另一方面，法國是在印太地區擁有多個領地的重要國家，在印太有直接安全利益，今年也非首次參與「漆黑」演習。

邱赫瑞表示，和德國相比，法國並不避諱「挑戰」中國霸權。2020和2021年，法國派遣核潛艦在內的數艘軍艦巡防印太熱點區域，更曾派出艦隊行經台灣海峽；抗衡中國威嚇的長程空軍任務更是不勝枚舉。

法國空軍在印度技術停留也不令人意外，在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和印度總理莫迪（Narendra Modi）合作下，法-印防禦合作近年來大幅推進。

且澳法正積極走出去年潛艦毀約後的外交低谷，聯合演習也顯示雙方軍事夥伴關係並不會由於美英澳三方安全夥伴（AUKUS）出現而停止。

德國 印度 澳洲

上一則

英最大港口2000工人加入罷工潮 影響400萬個貨櫃

下一則

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

延伸閱讀

森林火災頻發 法國12歲男孩承認兩次縱火

森林火災頻發 法國12歲男孩承認兩次縱火
俄烏警告「札波羅熱恐爆核災」 出事恐波及德國、波蘭

俄烏警告「札波羅熱恐爆核災」 出事恐波及德國、波蘭
陸方軍演台人無感 海基會前副董事長憂明秋兩岸爆危機

陸方軍演台人無感 海基會前副董事長憂明秋兩岸爆危機
德國7月PPI創高 經濟蒙陰影

德國7月PPI創高 經濟蒙陰影

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
被騙至柬埔寨淪為「豬仔」，大批越南人暴動出逃。（翻攝／黑色豪門企業）

震撼 柬埔寨賭場暴動 大批越南人出逃跳河

2022-08-19 07:24

超人氣

更多 >
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰
美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指