英最大港口2000工人加入罷工潮 影響400萬個貨櫃

英國最大貨櫃港費利克斯托的近2000名工人自20日起開始進行為期八天的罷工。圖為費利克斯托港口的貨櫃。（路透資料照片）

受到薪資糾紛影響，英國 最大貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）的近2000名工人自今天開始進行為期八天的罷工 ，這成為打擊英國經濟的最新罷工行動。

美聯社報導，包括起重機等器械操作人員在內的工人將在英格蘭東岸的費利克斯托發動罷工。該港口每年可處理來自2000艘船舶的約400萬個貨櫃。

港口聯合工會聲稱，費利克斯托港母公司長江和記實業有限公司（CK Hutchison Holding Ltd.）以營利為優先考量，而非向工人支付合理薪資。

長江和記方面則表示，他們對工會沒有「在談判桌上進行建設性討論以找到解決方案感到失望」。

費利克斯托幾乎囊括半數進入英國的貨運。罷工可能意味船隻必須轉往英國或歐洲其他地方的港口。

昨天，英國民眾連續第三天面臨陸上公共運輸中斷的狀況。受到食品和能源價格飆升影響，數千名鐵路工人持續進行罷工，以尋求更好的薪酬資和福利保障。

數據顯示，英國7月通膨率達到10.1%，創下1982年2月以來最高紀錄。由於俄羅斯侵略烏克蘭 造成能源成本上升，透過帳單直接衝擊英國消費者，並透過糧食價格上漲帶來間接衝擊。

這已導致英國的企業、工會和政府之間形成三方對峙。目前英國其他產業的勞工也正計畫發起罷工或醞釀爭議行為，包括律師、教師、護理師、消防員、清潔員、機場員工等。