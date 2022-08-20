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土耳其2起離奇車禍奪32命 巴士撞車禍現場急救員和記者

編譯田思怡／即時報導
土耳其加濟安泰普省尼茲普鎮附近20日上午發生一輛巴士撞上在車禍現場的救護人員、消防人員和記者的車禍。(美聯社)
土耳其加濟安泰普省尼茲普鎮附近20日上午發生一輛巴士撞上在車禍現場的救護人員、消防人員和記者的車禍。(美聯社)

土耳其東南部20日接連發生2起撞上急救人員的離奇車禍，其中一起為一輛巴士撞上一個車禍現場的急救人員、消防人員和記者，造成16人喪生、21人受傷。幾小時後，另一地點的一輛卡車撞入人群，也造成16人喪生、29人受傷，現場也有急救人員，兩起車禍不相關。

BBC和衛報報導，土耳其加濟安泰普省(Gaziantep)尼茲普鎮(Nizip)附近20日上午，一輛巴士撞上在車禍現場的救護人員、消防人員和記者。

加濟安泰普省省長古爾(Davut Gul)表示，「今天上午10時45分左右，一輛巴士發生車禍，消防人員、救護人員和記者趕到現場，這時在200公尺後又有另一輛巴士發生事故，這輛巴士滑行至首起車禍地點，撞到現場的救護人員及傷患」。車禍現場照片顯示，救護車後面被撞爛，金屬片掉落滿地。

土耳其內政部長索伊魯(Süleyman Soylu)推文表示，這起車禍的16名死者中有3名消防人員、2名醫護人員和2名記者，巴士上也有人喪生。

另一起車禍發生在距離這起車禍現場約250公里的馬爾丁省(Mardin)的德瑞克鎮(Derik)，一輛卡車煞車失靈撞入人群，現場也有急救人員，這起車禍造成16人喪生、29人受傷，其中8名傷患狀況危急。

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