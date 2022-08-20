森林火災頻發 法國12歲男孩承認兩次縱火

法國西南部近日山火迅猛，火勢蔓延已迫使上萬人疏散。美聯社

據法新社報道，當地時間19日晚，法國瓦訥市檢察院宣布，一名12歲男孩承認於8月10日至17日期間在莫爾比昂省兩次縱火，證實了當地媒體的報道。

檢察院公報指出，在這幾天內，聖馬洛德貝尼翁日間或夜間報告發生了5起山火 ，都被該市居民迅速撲滅，造成的損失很小。也是在這段時期，該省布羅塞利揚德森林發生重大火災，燒毀了400多公頃林地。

公報還指出，經調查確定了一名12歲的未成年人，憲兵和司法部 門此前並未對其記錄在案，18日，他承認這些火災中有兩起是他在自己家附近點燃的，但無法解釋他這樣做的原因。

檢察院表示，考慮到他的年齡以及沒有前科，根據未成年人刑法規定，向他發出了在檢察官代表面前執行刑事賠償措施的傳喚。 此外，法國西南部近日山火迅猛，火勢蔓延已迫使上萬人疏散。部分居民更在大火逼近時爬上屋頂逃生，暫時未有傷亡報告。法國當局表示，已派出逾千名消防員、9架滅火飛機及兩架直升機協助撲救。不過，當地的強風及高達40度的高溫 ，嚴重阻礙了消防行動，火勢仍然失控。據悉，該山火已導致7400公頃森林被焚毀。 法國正迎來今年第4波熱浪，這也是法國自1958年以來，最嚴重的一場旱災。