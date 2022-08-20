我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

可能震撼美股的會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

森林火災頻發 法國12歲男孩承認兩次縱火

香港中通社8月20日電
法國西南部近日山火迅猛，火勢蔓延已迫使上萬人疏散。美聯社
法國西南部近日山火迅猛，火勢蔓延已迫使上萬人疏散。美聯社

據法新社報道，當地時間19日晚，法國瓦訥市檢察院宣布，一名12歲男孩承認於8月10日至17日期間在莫爾比昂省兩次縱火，證實了當地媒體的報道。　　

檢察院公報指出，在這幾天內，聖馬洛德貝尼翁日間或夜間報告發生了5起山火，都被該市居民迅速撲滅，造成的損失很小。也是在這段時期，該省布羅塞利揚德森林發生重大火災，燒毀了400多公頃林地。　　

公報還指出，經調查確定了一名12歲的未成年人，憲兵和司法部門此前並未對其記錄在案，18日，他承認這些火災中有兩起是他在自己家附近點燃的，但無法解釋他這樣做的原因。　　

檢察院表示，考慮到他的年齡以及沒有前科，根據未成年人刑法規定，向他發出了在檢察官代表面前執行刑事賠償措施的傳喚。 此外，法國西南部近日山火迅猛，火勢蔓延已迫使上萬人疏散。部分居民更在大火逼近時爬上屋頂逃生，暫時未有傷亡報告。法國當局表示，已派出逾千名消防員、9架滅火飛機及兩架直升機協助撲救。不過，當地的強風及高達40度的高溫，嚴重阻礙了消防行動，火勢仍然失控。據悉，該山火已導致7400公頃森林被焚毀。　　法國正迎來今年第4波熱浪，這也是法國自1958年以來，最嚴重的一場旱災。

山火 司法部 高溫

上一則

烏襲黑海艦隊總部稱無人機建功 俄反駁：被擊落後墜毀

下一則

聯合國秘書長：俄糧須進入市場 否則恐致糧食危機

延伸閱讀

法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享

法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享
洛市女縱火 疑患精神病

洛市女縱火 疑患精神病
法國「小淘氣尼古拉」插畫家桑貝逝世 享壽89歲

法國「小淘氣尼古拉」插畫家桑貝逝世 享壽89歲
梁朝偉再攜手法國影帝 研究劇本苦思突破

梁朝偉再攜手法國影帝 研究劇本苦思突破

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
被騙至柬埔寨淪為「豬仔」，大批越南人暴動出逃。（翻攝／黑色豪門企業）

震撼 柬埔寨賭場暴動 大批越南人出逃跳河

2022-08-19 07:24

超人氣

更多 >
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了
張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉

張柏芝突秀性感睡衣自拍 勾魂表情一天就刪掉
當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢

當年靠拍A片養大八胞胎 單親辣媽：不成熟又很蠢
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰
憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員

憂陷衰退 調查：全美約半數雇主凍結求才、準備裁員