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美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

編譯李京倫／即時報導
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

最近台灣人被引誘到柬埔寨從事電信詐騙或遭轉賣的新聞愈演愈烈，陸續傳出其他國家也有民眾受害，引起北京和華府的注意。被稱為人口販運終點站的緬甸KK園區業主之一中國商人佘智江因為經營非法線上賭博平台，2012年起遭中國官方通緝，逍遙法外10年後突然傳出10日在泰國落網等待引渡，時機恐非巧合。

柬埔寨副總理、內政部長兼國家反人口販運委員會主席蘇慶19日主持跨部會會議時透露，內政部從18日起展開大規模行動，清查使館人員之外所有住在柬埔寨的外國人，尤其是人口販運受害者。

這波偷渡案件並未傳出有美國人受害，蘇慶在會中卻強調柬埔寨與美國合作打擊人口販運的重要性。美國國務院7月發布「2022年人口販運報告」，其中柬埔寨從原本的「第二級觀察名單」降至最差的第三級，當時蘇慶表示「震驚」，強調柬埔寨努力不懈打擊人口販運。華盛頓郵報轉載美聯社關於柬埔寨跨部會會議的報導，可見美國開始注意此事。

柬埔寨反人口販運委員會常任副主席朱文英在會議中表示，今年上半年，警方已調查和打擊74件人口拐賣和性剝削案件，目前已有83名嫌犯移送法院．包含7名未成年罪犯；在此波調查中，有4個國家共12名外籍人士涉案，警方也解救156名受害者，其中106位是女性。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，輿論關注這類關於詐騙與人口販運的跨國犯罪活動之際，台灣「新南向政策」與中國「一帶一路」倡議也被牽扯其中。

有媒體報導，由於柬埔寨政府嚴查偷渡集團，人口販運集團開始轉移到杜拜避風頭。

詐騙 內政部 國務院

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