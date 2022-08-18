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印度11名輪暴犯獲釋 被害穆斯林婦痛訴無言麻木

中央社阿默達巴德18日綜合外電報導
印度女性在街頭示威抗議，因犯下嚴重性侵罪的印度教暴徒被提前釋放。(歐新社)
印度女性在街頭示威抗議，因犯下嚴重性侵罪的印度教暴徒被提前釋放。(歐新社)

印度20年前發生獨立後最嚴重的宗教暴動之一，當時遭輪流性侵的穆斯林婦女昨天說她已無言、麻木，因為印度教民族主義色彩濃厚的當局15日提前釋放當年侵犯她的11名男性。

巴諾（Bilkis Bano）現在已經40多歲。「2002年古茶拉底省暴動事件」發生時，懷孕的她遭到殘忍輪流性侵。

印度西部的古茶拉底省（Gujarat）當年那場族群暴力，是印度於1947年脫離英國獨立以來最嚴重宗教衝突之一，造成上千人喪生，大部分是穆斯林。巴諾有7位家人在這場暴力中死亡，包括她的3歲女兒。

現任總理莫迪（Narendra Modi）當時是古茶拉底省省長。

印度教暴徒蹂躪躲避暴動而逃離家園的17人穆斯林群體後，只有巴諾和兩名兒女倖存。後來有11名印度教男性遭判無期徒刑，但是當局15日將他們釋放。古茶拉底省政府宣布此事的時機適逢印度慶祝獨立75周年。

省政府一個小組作出建議之後開釋這群人，在監獄外守候的親人依循傳統給他們行摸腳禮，並且奉上甜點。

委任律師昨天提供巴諾的聲明，她在聲明中訴說自己「無言，仍然麻木」。

「我信賴我們國家的最高法院，我信賴體制，我也正慢慢學習如何在創傷之中苟延殘喘。」

「釋放這些囚犯的作法把我僅存的寧靜一塊帶走、動搖我對正義的信念。我心傷悲、我信心動搖，不是只為了自己而已，也為正在法院裡奮力爭取正義的每一個女人。」

首都新德里今天有十多人進行示威，抗議那些人獲釋。

在野政治人物，同時也是前總理英蒂拉‧甘地（Indira Gandhi）孫子的拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）推文說：「總理…整個國家正在目睹你的言行不一。」

外界認為時任省長的莫迪對暴動視而不見，他2012年獲澄清無任何不當，兩年後他成為印度教人口為主的印度領導人。但是這個南亞國家穆斯林人口高達2億。

知名穆斯林政治人物歐維希（Asaduddin Owaisi）說：「印度人民黨（BJP）在宗教上可以偏見到連殘暴性侵害和仇恨犯罪都情有可原。」莫迪是印度教民族主義色彩濃厚的印度人民黨領袖人物。

由印度人民黨執政的古茶拉底省政府為釋放這群人的決定辯護。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述資深官員庫瑪（Raj Kumar）說：「赦免11名囚犯考量到無期徒刑刑期在印度通常是至少14年、他們的年齡、受刑人行為等諸多因素。」

印度 性侵 監獄

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