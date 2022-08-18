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加拿大議員團10月訪台 杜魯多政府稱尊重此決定

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加拿大議員團10月訪台 杜魯多政府稱尊重此決定

中央社渥太華18日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多。路透
加拿大總理杜魯多。路透

加台國會議員友好協會主席史葛洛（Judy Sgro）表示，加國參眾議員計畫10月率團訪台，以尋找在亞太地區的經濟機會。總理杜魯多的政府對此表示，尊重議員的訪台決定。

路透報導，自由黨議員史葛洛也是加拿大眾議院國際貿易委員會主席，但加拿大國會未提供友好協會行政或財務支持。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪問台灣後，中國與西方的關係已然惡化。為回應裴洛西訪台，中國限制對台貿易，還在台灣周邊發起大規模軍演，並對裴洛西祭出制裁。

立陶宛交通暨通訊部次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）7日率團訪問台灣後，也遭中國宣布制裁。

國會參議員馬基（Ed Markey）等人14日訪台，中國則宣稱此舉侵犯中國主權和領土完整。

史葛洛告訴路透，加台國會議員友好協會規劃訪台已有一段時間，訪台目的不是要擾亂或幫台灣、中國製造麻煩，「而是關乎貿易、友誼，以及加拿大在整個亞太地區的機會」。

她說：「我們持續努力確保凡存在貿易機會的地方，都能向加拿大企業敞開大門，訪台是我們為此努力的一環。」

杜魯多（Justin Trudeau）的政府對此表示，尊重議員訪台決定。根據加拿大外交部發布的聲明：「國會的協會與友好團體定期出訪，我們尊重其獨立性。」

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）本月稍早曾表示，在裴洛西造訪台灣後，加國極度憂心緊張局勢加劇，呼籲中國緩和局勢。

加拿大 裴洛西 杜魯多

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