罕見大旱 引發歐洲缺電危機

德國中部城鎮賓根附近的萊茵河河段因高溫與旱災水位大降，17日露出大片河床。（路透）

歐洲今年夏季遭遇熱浪侵襲，更出現近年少見的嚴重旱災，造成多國面臨缺電危機。高溫 不僅造成野火焚燒，也導致挪威水庫水位極低，發電效率驟減；德國 河流水位下降，影響運煤船載貨量及火力電廠發電量。法國核電廠也苦於用來冷卻反應爐的河水溫度過高，使用後排回河中可能破壞生態。

紐約時報報導，身為歐洲電力、石油天然氣 供應來源之一的挪威，近來面臨自家用電吃緊問題。挪威總理斯托爾本月向來訪的德國總理蕭茲表示，挪威會遵守協議對歐盟市場輸出電力與能源，但無法提供更多天然氣。

挪威去年冬季雪量不多，今年春季特別乾燥，4月降水量創122年來最低紀錄。挪威九成的電力來自水力發電，然而水庫水位降至25年來最低，影響發電。

缺水危機使得挪威首都奧斯陸市政府今年5月對居民發出簡訊，呼籲大家共體時艱，縮短淋浴時間及不要對草坪澆水，「為奧斯陸努力，如此我們才能在生活中仍擁有這個最重要的東西」。

電力供應短缺導致挪威電價節節高升，政客激辯是否該與歐盟重新商議出口協議，或是補貼民眾。

專家指出，歐洲今年的極端高溫和嚴重旱災，加上俄國以天然氣要脅，形成能源危機的「完美風暴」。

對於依賴俄國天然氣的德國而言，缺電危機尤其有感，德國政府正考慮延役三座核電廠。為補足能源缺口，燃煤電廠加強發電，但旱災導致萊茵河水位降至近四年來最低，運煤船在河上擱淺，必須以小船載走船上煤炭，將煤炭減至原載運量的1/3才能繼續航行，也造成河道壅塞。

擁核的法國境內有56座核電廠，占法國供電量七成以上，不過許多正因維修因素停轉。由於高溫及旱災，核電廠不得不暫時降轉，以免排出溫度過高的冷卻水至河川，破壞生態且違法。

法國政府本月對五座核電廠實施暫時性豁免令，允許因「公眾需求」排放高溫用水進入河川。

挪威能源公司Agder Energi營運長艾克蘭說：「旱災說明我們還沒準備好應對巨大的改變，可是我們也無法接受高電價。」他指出，更大規模的能源轉型迫在眉睫。