退出與中國合作機制 波羅的海2國指與台灣無關

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）。歐新社

拉脫維亞和愛沙尼亞日前同步宣布退出與中國的合作機制，拉脫維亞表示，原因是中國對俄國 發動戰爭的態度，與台灣無關。愛沙尼亞也表示無意拓展與台灣的關係。

俄羅斯出兵烏克蘭後，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛 等波羅的海三國備感俄國的威脅，捷克等中歐國家對烏克蘭的遭遇也感同身受。這些中東歐國家開始思考，是否應該繼續和另一個與莫斯科結盟的獨裁強權維持特殊關係。

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）接受今天出刊的德國「世界報」（Die Welt）訪問時表示，拉脫維亞退出與中國的合作機制，原因是中國對俄國發動侵略態度不明。

林克維奇斯還說，10年前中國－中東歐國家合作機制剛成立時，許多國家期待貿易能促進民主化和帶來和平，然而最遲在2014年俄國併吞克里米亞半島後，這樣的想法就必須修正，現在正是時候。

愛沙尼亞和拉脫維亞11日同步退出這個北京 主導的機制，在愛沙尼亞外交部主管貿易的官員賽倫塔爾（Jüri Seilenthal）強調，退出機制不是與北京對抗，他呼籲歐盟國家應對中國時應團結一致。

去年5月，立陶宛率先宣布退出中國與中東歐的合作機制，隨後大力拓展與台灣的關係，讓台灣在立陶宛開設以台灣為名的代表處，在歐洲寫下先例。

如今愛沙尼亞和拉脫維亞也退出這個機制，外界難免揣測，這2個波羅的海國家是否也將跟進立陶宛，與台灣發展關係；台灣在愛沙尼亞沒有設處，在拉脫維亞設有名為「駐拉脫維亞台北代表團」的代表處。

對此，賽倫塔爾表示，愛沙尼亞沒有打算與台灣擴展關係；林克維奇斯也指出，脫離機制的決定與台灣無關。

中國－中東歐國家合作機制成立於2012年，2019年希臘加入後擴張到17+1，10年後的今天波羅的海三國退出，縮小成14+1。

由於擔心中國藉機擴大影響力，導致歐洲被分化，這個中國主導的機制在歐洲備受爭議；去年2月舉行的峰會，羅馬尼亞等6國僅派部長級官員與會，刻意向北京表達不信任，創下歷年與會層級最低的紀錄。

一般相信，愛沙尼亞和拉脫維亞停止參與中國與中東歐的合作機制，凸顯中國在歐洲的影響力正在下滑，由於對北京的投資承諾沒有兌現感到失望，其它中東歐國家也可能跟進。