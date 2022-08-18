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基於國安 英國政府阻止中國收購電子設計公司

中央社倫敦18日綜合外電報導
商務大臣夸騰。(路透)
商務大臣夸騰。(路透)

英國政府以中國構成安全風險為由，阻止總部位在香港的超橙（Super Orange）收購英國電子設計公司Pulsic。

法新社報導，英國政府昨天發布的一份聲明稱，商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）「認為最終的命令對減輕國家安全風險是必要且相稱的」。

Pulsic是一家位在英格蘭西部城市布里斯托（Bristol）的小公司，設計用於電子電路的軟體。

最有可能接替強生（Boris Johnson）出任英國首相的外交大臣特拉斯（Liz Truss），呼籲對中國採取更強硬的態度，並警告北京若不遵守國際規則，將受到制裁。

英國政府2021年的一份報告稱，中國是「對英國經濟安全威脅最大的國家」。但英國受到來自華盛頓的強烈政治壓力，才禁止中國科技巨頭華為參與英國5G 網路建設。

英國 北京 香港

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