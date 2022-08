基於國安 英國政府阻止中國收購電子設計公司

英國 政府以中國構成安全風險為由,阻止總部位在香港 的超橙(Super Orange)收購英國電子設計公司Pulsic。

法新社報導,英國政府昨天發布的一份聲明稱,商務大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)「認為最終的命令對減輕國家安全風險是必要且相稱的」。

Today, I issued a Final Order under the National Security and Investment Act preventing the acquisition of a British electronic design company, Pulsic Ltd, by a Chinese company, Super Orange HK Holding Limited.



