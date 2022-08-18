譚德塞稱衣索比亞危機因膚色沒人理 挨批不道德

世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

世界衛生組織秘書長譚德塞 說，衣索比亞泰格瑞省的危機是「地球上最嚴重的災難」卻不如烏克蘭 受到關注，膚色可能是主因，這番言論遭衣索比亞政府批評「不道德」。

美聯社報導，衣索比亞總理發言人謝雲（Billene Seyoum）今天告訴記者，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的發言不恰當，有失體統。

謝雲建議本身是泰格瑞人的譚德塞，如果他想用這種方式說話，就應該卸除職務。

譚德塞昨天在記者會上發表帶有個人情緒的聲明，表示2020年11月衣索比亞當局和泰格瑞省（Tigray）部隊之間爆發衝突，泰格瑞省的600萬人已經被「圍困」長達21個月。

譚德塞問道：「或許是因為泰格瑞省人民的膚色，過去幾個月我從沒聽到任何國家領袖談到泰格瑞省的狀況，特別是已開發國家領袖。這是什麼原因？我想我們都知道。」

他說，儘管這是「最嚴重的人道危機」，但或許因為種族歧視 ，國際社會對當地的注意竟不如對烏克蘭局勢的關注。

衣索比亞衝突對地區造成嚴重影響，可能破壞非洲之角的穩定。

泰格瑞省部隊於2021年6月重新奪回大部分地區後，幾乎沒有人道援助獲准進入泰格瑞省。人道援助人員和衛生人員稱當地有民眾餓死，基本醫療用品耗盡。

在國際努力調解下，援助在過去數個月開始恢復進入泰格瑞省，但外界普遍認為不足以滿足被困在當地的數百萬人需求。