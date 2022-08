芬蘭總理派對玩超嗨 影片外流 反對黨質疑她吸毒

英國 廣播公司(BBC)報導,芬蘭總理馬林(Sanna Marin)近日參加一場派對的影片外流,她在影片中玩得很嗨,大方狂舞。然而反對黨質疑馬林嗨得不尋常,懷疑她吸毒,要求她檢驗自清。

36歲的馬林是芬蘭最年輕總理,她在這段影片中和數名友人對著鏡頭跳舞,派對出席者也有芬蘭名人。她說:「我有跳舞、喝酒、狂歡,這些都是合法的。我從未置身於有人吸毒的場所中。」

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw