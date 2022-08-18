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芬蘭總理派對玩超嗨 影片外流 反對黨質疑她吸毒

編譯莊蕙嘉／即時報導
芬蘭總理馬林參加派對縱情狂舞的影片外流，被反對黨質疑吸毒。（美聯社）
芬蘭總理馬林參加派對縱情狂舞的影片外流，被反對黨質疑吸毒。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日參加一場派對的影片外流，她在影片中玩得很嗨，大方狂舞。然而反對黨質疑馬林嗨得不尋常，懷疑她吸毒，要求她檢驗自清。

36歲的馬林是芬蘭最年輕總理，她在這段影片中和數名友人對著鏡頭跳舞，派對出席者也有芬蘭名人。她說：「我有跳舞、喝酒、狂歡，這些都是合法的。我從未置身於有人吸毒的場所中。」

馬林表示，知道自己被拍，但對於影片外流感到不舒服。

芬蘭反對黨「正統芬蘭人黨」黨魁麗卡•普拉（Riikka Purra）要求馬林主動驗毒，稱她的行為舉止啟人疑竇。

馬林以前就常被目擊出現在音樂節活動，她也不掩飾自己喜歡這些娛樂放鬆的方式。馬林說，她有工作、有家庭，閒暇時間會和朋友玩樂，生活和其他年紀相仿的人差不多。

去年馬林曾和新冠肺炎確診者近距離接觸，卻仍跑去舞廳玩，消息曝光後她為此道歉。

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