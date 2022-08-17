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男友偷吃 她買下「報紙全版廣告」揭惡行 全鎮居民叫好

聯合新聞網／ 即時報導
澳洲一名女子買下報紙全版廣告，指控男友無恥的劈腿行為。（取材自Mackay and Whitsunday Life臉書）
澳洲一名女子買下報紙全版廣告，指控男友無恥的劈腿行為。（取材自Mackay and Whitsunday Life臉書）

情郎變渣男，姊妹們就該站出來。日前，澳洲一名女子發現男友「另有愛人」，不堪被腳踏兩條船的她決定出手報復，直接刷卡買下當地某家報紙的全版廣告，用斗大的字體將男友的惡行惡狀公諸於世。豪爽又霸氣的復仇方式立刻引爆話題，該報社也急忙跳出來發聲明，直呼「顯然史蒂夫這個人非常非常糟糕」。

根據《UNILAD》、《紐約郵報》報導，澳洲報社「Mackay and Whitsunday Life」於11日的報紙中刊出一則全版廣告，一名署名珍妮（Jenny）的女子疑似遭男友劈腿，便在報紙上控訴他的惡劣行為。從照片上可見，該廣告出現在報紙的第四頁，文案採白底黑字，且字體之大，讓讀者完全無法忽視。

廣告上頭寫道，「親愛的史蒂夫，我希望你和她相處愉快，現在整個小鎮的人都會知道，你是個多麼骯髒的渣男」，用文字嚴厲指控男友的無恥行為，字裡行間透露著滿腔怒火。珍妮還在文末附註，「我刷了你的信用卡買下這篇廣告」，短短一句話卻充滿宣戰意味，無疑是決心要跟這位渣男槓上了。

報紙出刊後立刻引起各界討論，該報社也隨即在臉書粉專發出聲明，「第一，我們不知道史蒂夫是誰，但顯然他這個人非常非常糟糕；第二，我們不會透露任何關於珍妮的細節；第三，我們沒有從信用卡扣款」。據悉，全版廣告的價格約落在1000美元到1500美元之間，顯然不是一筆小數目。

澳洲 信用卡 臉書

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