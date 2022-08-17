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通膨讓價格上限無以為繼 泰國5大泡麵商申請漲價5美分

編譯周辰陽／即時報導
泰國五家泡麵大廠近日聯名敦促政府允許調高售價，並警告生產成本飆升影響了該國最受歡迎的雜貨之一。資料照片。路透
泰國五家泡麵大廠近日聯名敦促政府允許調高售價，並警告生產成本飆升影響了該國最受歡迎的雜貨之一。資料照片。路透

泰國五家泡麵大廠近日聯名敦促政府，允許他們在一周內調高售價，並警告生產成本飆升影響了該國最受歡迎的雜貨之一。

衛報17日報導，烏克蘭戰爭與過去一年間的洪水旱災造成了小麥價格、能源與運輸成本大幅上漲，影響亞洲各地的麵條價格。泰國通膨率於7月達到7.61%，較前個月的14年新高略為下降，政府則對特定生活必需品實施價格管制，以努力減輕消費者的壓力。

根據報導，被許多人視為便宜又方便一餐而受到青睞的麵條，以及雞蛋、食用油等商品都被泰國政府設置了價格上限。此外，建築材料也在管制之列。

Mama、Wai Wai、Yum Yum、Nissin與 Suesat泡麵的製造商警告，自家產品目前的價格上限無以為繼。在本周遞交政府的聯名信，五家廠商申請把售價從現行的6泰銖升至8泰銖（折合美金約從17美分升至22美分），這也將是泡麵零售價自2008年以來首度上漲。製造商稱，生產成本已經因為俄羅斯入侵烏克蘭抬高了小麥粉跟油的價格而大幅提升。

泰國政府正在考慮他們的請求，但商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）告訴泰媒，他認為2泰銖（約5美分）的漲幅太高了，這會對消費者施加太大的壓力。他補充道，這個決定將由國內貿易廳做出。「我認為他們正在考慮現在的所有成本，如果他們真的需要改變售價，就必須按照真正的（生產）成本」。他也說，要是生產成本隨後下跌，那零售價也應該如此。

泰國 烏克蘭 洪水

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