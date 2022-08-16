我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／畢業薪資不及學費一半 加州名校值得嗎

期中選舉前重大勝利…拜登簽降通膨法案 聚焦氣候健保稅制

沙烏地阿拉伯婦女回國因使用推特 遭判刑34年

編譯張君堯／即時報導
英國利茲大學一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時因擁有推特帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。(取材自democracy now)
英國利茲大學一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時因擁有推特帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。(取材自democracy now)

英國利茲大學（University of Leeds）一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時因擁有推特（Twitter）帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。

衛報報導，現年34歲的阿爾謝哈布（Salma al-Shehab）是兩個年幼孩子的母親，她最初因使用網站「引起公眾騷亂並破壞公民和國家安全」的罪行被判處三年徒刑，但在檢察官要求法院考慮其他涉嫌犯罪後，法院15日宣布新的判決：34年徒刑和34年的旅行禁令。

根據衛報獲得的法庭記錄，新的指控包括「通過關注推特帳號協助那些試圖引發公眾騷亂、破壞公民和國家安全穩定的人」，值得注意的是，無論是在國內還是在英國，阿爾謝哈布都不是主要或特別直言不諱的活動人士，她在Instagram上有159名追蹤者，推特上則有2597名關注者。

阿爾謝哈布有時會轉發流亡的沙烏地阿拉伯異議人士的推文，這些推文呼籲釋放該國的政治犯，她也似乎支持女權主義者哈德洛爾（Loujain al-Hathloul）的案子。一位認識阿爾謝哈布的人透露「她不能忍受不公正的待遇」。

阿爾謝哈布於2018年至2019年間前往英國並在利茲大學攻讀博士學位，她於2020年12月回到沙烏地阿拉伯的家中度假時，曾打算將她的2個孩子和丈夫接到英國，但隨後就被沙烏地阿拉伯當局傳喚訊問、最終被捕。

英國 沙烏地阿拉伯 推特

上一則

亞歷鮑德溫不慎射殺女攝影師 驗屍報告：出於意外

下一則

倉儲挖寶驚魂 紐西蘭一家竟買到「人體遺骸手提箱」

延伸閱讀

俄國防部：英國要求允許偵察機飛越俄國上空是蓄意挑釁

俄國防部：英國要求允許偵察機飛越俄國上空是蓄意挑釁
紐約市機場再現雇員短缺大規模延誤 航司反應及時解決

紐約市機場再現雇員短缺大規模延誤 航司反應及時解決
三上悠亞29歲生日放送性感照 用中文喊「一哭二鬧」

三上悠亞29歲生日放送性感照 用中文喊「一哭二鬧」
NBA／球迷酸「抱團」 杜蘭特神回：我現在是喬丹了嗎？

NBA／球迷酸「抱團」 杜蘭特神回：我現在是喬丹了嗎？

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
港星劉松仁遭爆中風 72歲真實模樣曝光 釣出趙雅芝留言

港星劉松仁遭爆中風 72歲真實模樣曝光 釣出趙雅芝留言