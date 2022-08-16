沙烏地阿拉伯婦女回國因使用推特 遭判刑34年

英國利茲大學一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時因擁有推特帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。(取材自democracy now)

英國 利茲大學（University of Leeds）一名沙烏地阿拉伯 女學生在回國放假時因擁有推特 （Twitter）帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。

衛報報導，現年34歲的阿爾謝哈布（Salma al-Shehab）是兩個年幼孩子的母親，她最初因使用網站「引起公眾騷亂並破壞公民和國家安全」的罪行被判處三年徒刑，但在檢察官要求法院考慮其他涉嫌犯罪後，法院15日宣布新的判決：34年徒刑和34年的旅行禁令。

根據衛報獲得的法庭記錄，新的指控包括「通過關注推特帳號協助那些試圖引發公眾騷亂、破壞公民和國家安全穩定的人」，值得注意的是，無論是在國內還是在英國，阿爾謝哈布都不是主要或特別直言不諱的活動人士，她在Instagram上有159名追蹤者，推特上則有2597名關注者。

阿爾謝哈布有時會轉發流亡的沙烏地阿拉伯異議人士的推文，這些推文呼籲釋放該國的政治犯，她也似乎支持女權主義者哈德洛爾（Loujain al-Hathloul）的案子。一位認識阿爾謝哈布的人透露「她不能忍受不公正的待遇」。

阿爾謝哈布於2018年至2019年間前往英國並在利茲大學攻讀博士學位，她於2020年12月回到沙烏地阿拉伯的家中度假時，曾打算將她的2個孩子和丈夫接到英國，但隨後就被沙烏地阿拉伯當局傳喚訊問、最終被捕。