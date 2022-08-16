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亞歷鮑德溫不慎射殺女攝影師 驗屍報告：出於意外

編譯柯立偉／綜合16日電
好萊塢演員鮑德溫2022年4月在槍案的拍片現場。(Getty Images)
好萊塢演員鮑德溫2022年4月在槍案的拍片現場。(Getty Images)

男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)去年10月21日於新墨西哥州拍攝電影Rust時，不慎射殺女攝影師哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)，導演蘇薩(Joel Souza)也受傷；新墨州聖塔菲郡(Santa Fe)警長辦公室15日公布醫學調查辦公室驗屍報告，認定哈欽絲之死「出於意外」。

新墨西哥州醫學調查員辦公室在報告結論中指出，沒有明顯造成傷害或死亡的意圖，同時也沒有能證明該把左輪手槍是故意在片場裝載實彈的證據。

不過，聯邦調查局(FBI)對於槍枝地分析檢驗報告卻顯示，該把左輪手槍在上膛的狀態時，如果沒有刻意扣動板機的動作，絕不可能擊發子彈；報告中說：「測試槍枝期間，唯一一次子彈未經扣動板機而擊發的狀況，是因為我們用槌子大力敲擊該槍枝，造成槍枝氣缸斷裂；但即便如此，這也不是所謂『槍枝走火』的意外。」

檢察官尚未決定是否將起訴亞歷鮑德溫，不過亞歷鮑德溫的律師團隊獲悉驗屍報告後，表示驗屍報告證明了哈欽斯之死只是「一場令人心碎的悲劇」，而亞歷鮑德溫不應就此事面臨刑事檢控；亞歷鮑德溫的律師尼卡斯(Luke Nikas)說：「這是新墨西哥州當局第三度就此事件證明了亞歷鮑德溫對於槍枝危險性無所認識的悲劇，片場的工作人員告訴亞歷鮑德溫『槍枝未上膛』，使他相信這把槍是安全的。」

亞歷鮑德溫對此事也不止一次地對外聲明指出，他對於此悲劇的發生同感心碎，但事發當下他一來不知道槍枝有擊發可能，二來也確信自己沒有扣動板機。

不論亞歷鮑德溫事發當下是否有扣動板機，新墨州職業衛生安全局指出片場對於戲劇用槍枝確實保管不當，沒有進在該槍枝先前的兩次走火意外後採取必要安全措施，甚至連槍枝安全專家都被排除在制定槍枝管制安全計畫之外。

片場經常使用的道具槍，幾可亂真。(Getty Images)
片場經常使用的道具槍，幾可亂真。(Getty Images)
男星亞歷鮑德溫去年於新墨西哥州拍攝電影時，不慎射殺女攝影師哈莉娜．哈欽絲(圖)。...
男星亞歷鮑德溫去年於新墨西哥州拍攝電影時，不慎射殺女攝影師哈莉娜．哈欽絲(圖)。警方15日公布驗屍報告，認定哈欽絲之死「出於意外」。(Getty Images)

亞歷鮑德溫 新墨西哥州 醫學

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